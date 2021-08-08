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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين: ملحقتش أقلع الأسود.. دلال مشيت ومش هشوفها تاني

شيرين
شيرين

نعت الفنانة شيرين، الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ61 عاما.


وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفي شردي مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة، إن دلال عبد العزيز كانت توزع حب وطاقة إيجابية على كل من تعامل معها.


وتابعت: “أشوفك على خير يا حبيبتي.. وبقيتي في مكان أحسن، مستطردة:”دلال مشيت ومش هنشوفها تاني".

 

وأضافت: "أنا دائما كنت مع دلال، وعلى تواصل مع دنيا وإيمي، مضيفة: أخي توفاه الله بعد أستاذ سمير بـ10 أيام، لكن أنا ملحقتش أقلع الأسود بعد وفاة دلال، أنا سمعت خبر وفاة دلال قبل كدة مصدقتوش، ولما سمعته تاني مش قادرة أصدقه".

وأعلن حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

غيب الموت قبل قليل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

تفاصيل عن الراحلة 
1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت  دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

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