ابنة رجاء الجداوي: علاقة والدتي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين كانت في حب الخير

نعت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ61 عاما.



وقالت أميرة حسن مختار، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي" عبر قناة "المحور": "وفاة الفنانة دلال عبد العزيز كان صدمة كبيرة جدا بالنسبة لى، كان عندي أمل أن تتعافى وتعود إلينا مرة أخرى، ولكن لكل أجل كتاب، الله يرحمها ويحسن إليها، ويصبر إيمي ودنيا وكل حبايبها".



وأشارت إلي أن علاقة الراحلة بولادتها كانت قوية للغاية بالإضافة للفنانة ميرفت أمين، مضيفة:" هما الثلاثة كانوا لا ينفصلوا، وكانوا بيقولوا إحنا ثلاثة مينفعش نبقى اثنين وعلاقتهم كانت مبنية علي حب الخير".



وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

غيب الموت صباح يوم السبت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

تفاصيل عن الراحلة

1- ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير 1960، في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.