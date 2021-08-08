وزيرة البيئة: ارتفاع درجات الحرارة يرجع لهذه الأسباب

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن كل دول العالم تعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تؤثر على الكثير من مناحى الحياة والتنمية، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى تبخر مياه البحار، واحتراق الغابات والمحاصيل فى بعض الدول.

وتابعت ياسمين فؤاد خلال مداخلة مع برنامج "المصري افندي" المذاع عبر قناة "المحور"، أن الثورة الصناعية فترة الستينات والسبعينات، التى قامت بها الدول الصناعية الكبرى، أدت إلى زيادة الغازات التى تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تكاتف دول العالم، لبحث مشاكل المناخ والحفاظ على درجة حرارة الكوكب.



وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمس واليوم ذروة الموجة الحارة وبداية من الغد ستنخفض الموجة الحارة التى تشهدها البلاد منذ أيام انخفاضًا طفيفًا بما يعادل تقريبا درجتين إلى ثلاث درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.



وأوضح شاهين أنه رغم الانخفاض الذى تشهده البلاد غدًا، سيستمر ارتفاع درجة الرطوبة فى الجو، موضحًا أن درجات الحرارة هذا الأسبوع ستتراوح من بين 38 و 37و 39 درجة مئوية، لافتًا إلى أن درجة الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من ذلك بدرجتين إلى ثلاث درجات ولكن بها بداية انكسار لهذه الموجة شديدة الحرارة.

وأشار إلى أن الاستقرار الشديد للأحوال الجوية تجعل موجات الصيف تستمر معنا لعدة أيام،مشيراً إلى ان الطقس مازال شديد الحرارة ورطب على أغلب محافظات الجمهورية،مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على المناطق الجنوبية للبلاد.



وطمأن شاهين المواطنين بأن النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري ستعود درجات الحرارة إلى معادلاتها الطبيعية مابين ٣٥ إلى٣٧ درجة مئوية.

