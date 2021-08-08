عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة: ارتفاع درجات الحرارة يرجع لهذه الأسباب

صدى البلد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن كل دول العالم تعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تؤثر على الكثير من مناحى الحياة والتنمية، لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى تبخر مياه البحار، واحتراق الغابات والمحاصيل فى بعض الدول.

وتابعت ياسمين فؤاد خلال مداخلة مع برنامج "المصري افندي" المذاع عبر قناة "المحور"، أن الثورة الصناعية فترة الستينات والسبعينات، التى قامت بها الدول الصناعية الكبرى، أدت إلى زيادة الغازات التى تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تكاتف دول العالم، لبحث مشاكل المناخ والحفاظ على درجة حرارة الكوكب.


وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمس واليوم ذروة الموجة الحارة وبداية من الغد ستنخفض الموجة الحارة التى تشهدها البلاد منذ أيام انخفاضًا طفيفًا بما يعادل تقريبا درجتين إلى ثلاث درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.
 

وأوضح شاهين أنه رغم الانخفاض الذى تشهده البلاد غدًا، سيستمر ارتفاع درجة الرطوبة فى الجو، موضحًا أن درجات الحرارة هذا الأسبوع ستتراوح من بين 38 و 37و 39 درجة مئوية، لافتًا إلى أن درجة الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من ذلك بدرجتين إلى ثلاث درجات ولكن بها بداية انكسار لهذه الموجة شديدة الحرارة.

وأشار إلى أن الاستقرار الشديد للأحوال الجوية تجعل موجات الصيف تستمر معنا لعدة أيام،مشيراً إلى ان الطقس مازال شديد الحرارة ورطب على أغلب محافظات الجمهورية،مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على المناطق الجنوبية للبلاد.
 

وطمأن شاهين المواطنين بأن النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري ستعود درجات الحرارة إلى معادلاتها الطبيعية مابين ٣٥ إلى٣٧  درجة مئوية.
 

درجات الحرارة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة درجات الحرارة دول العالم

ترشيحاتنا

تنقل وديات أوروبا.. تردد قنوات أبوظبي الرياضية على نايل وعرب سات‎

تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12

دلال عبد العزيز قبل وفاتها: مقدرش اتأخر عن عزا.. ودلوقتي الموت بقى كتير

تفجير جديد في كابول.. طالبان تواصل استهداف طياري الجيش الأفغاني

هل الهجرة النبوية مجرد انتقال من مكان لآخر ؟ علي جمعة يرد

حطب: نستعد من الآن لأولمبياد باريس.. وسنشارك بـ 4 ألعاب جماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ