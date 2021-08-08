دلال عبد العزيز قبل وفاتها: مقدرش اتأخر عن عزا.. ودلوقتي الموت بقى كتير

تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز، خلال حياتها، عن الموت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "cbc"، في العام 2018.

وقالت دلال عبد العزيز، في أثناء استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي: "والدتي علمتني من وأنا صغيرة إن العزاء واجب، كانت تقولي طنشي لو في فرح مش مهم أوي لو مشغولة، لكن العزاء لأ، مازحة: "سمير غانم مسميني عزا عبد العزيز".

وأضافت دلال عبد العزيز: "أنا لما بقرأ عن حادثة أو حد فقد ابنه أو بنته؛ ببقى عايزة أروح أعزي وأنا معرفوش، وبناتي اتعلموا مني، هي دي الأصول، أنا اتربيت في الزقازيق إن التليفزيون يتقفل لو حد مات حتى لو مش قريبنا".

وتابعت: "كان زمان الموت قليل عن كده، دلوقتي الموت بقى كتير أوي، كنا فين وفين لما بنسمع إن حد مات، وأنا دايما بتحضرني مقولة مهمة، وهي إذا مات الأب مات البني آدم اللي الناس بتكرمك عشانه، وإذا ماتت الأم مات البني آدم اللي ربنا بيكرمك عشانه".

واختتمت باكية: "دايما كانت جدتي تدعي وتقول ربنا يديني عمري على قد صحتي، الناس الكبيرة بيبقوا بركة في البيت، الأستاذ أنيس منصور قالي أنا محستش إني كبرت غير لما أمي ماتت، وأنا أمي هي اللي ربت دنيا وإيمي".

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

رحلت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عن عالمنا اليوم السبت بعد أشهر معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، وبذلك تلحق بزوجها وحبيب عمرها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يومًا من وفاته، وأعلن رامي رضوان عبر صفحاته الرسمية خبر وفاتها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".