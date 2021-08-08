رضا عبد العال: المثلوثي ملوش دور.. وركلة جزاء الزمالك غير صحيحة

وجه رضا عبد العال لاعب الكرة الأهلي والزمالك السابق العديد من الإنتقادات إلى التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الزمالك عقب نهاية مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، بعد المردود السئ الذي قدمه اللاعب .

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق: “حمزة المثلوثي ليس له دور مع الزمالك، ولم يظهر على مدار شوطي المباراة ، سواء في التغطية الدفاعية، أو الزيادة الهجومية في الجبهة اليمنى ، ولا أتفهم سبب إشراكه أساسياً في جميع المباريات على حساب حازم إمام”.

واختتم رضا عبد العال أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي أحمد الغندور لصالح '' سيف الدين الجزيري '' لاعب الزمالك، لا أساس لها من الصحة، حيث أن مدافع غزل المحلة لم يلتحم مع مهاجم الفريق الأبيض .

قطار الزمالك يدهس المحلة

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق احمد سيد زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة الجزيري داخل منطقة الجزاء .

وأضاف ، الزمالك الثاني فى الدقيقة 38 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

ونجح الزمالك بتسجيل الثالث فى الدقيقة 42 عن طريق اشرف بنشرقي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد الزمالك في مسابقة الدوري المصري برصيد 64 نقطة ، وتجمد غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .