عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: المثلوثي ملوش دور.. وركلة جزاء الزمالك غير صحيحة

صدى البلد

وجه رضا عبد العال لاعب الكرة الأهلي والزمالك السابق العديد من الإنتقادات إلى التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الزمالك عقب نهاية مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة، بعد المردود السئ الذي قدمه اللاعب .

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق: “حمزة المثلوثي ليس له دور مع الزمالك، ولم يظهر على مدار شوطي المباراة ، سواء في التغطية الدفاعية، أو الزيادة الهجومية في الجبهة اليمنى ، ولا أتفهم سبب إشراكه أساسياً في جميع المباريات على حساب حازم إمام”.

واختتم رضا عبد العال أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي أحمد الغندور لصالح '' سيف الدين الجزيري '' لاعب الزمالك، لا أساس لها من الصحة، حيث أن مدافع غزل المحلة لم يلتحم مع مهاجم الفريق الأبيض .

txt

الزمالك يسحق غزل المحلة 3-0 ويتصدر الدوري مؤقتا

txt

الزمالك يتصدر جدول المسابقة .. ترتيب الدوري المصري

قطار الزمالك يدهس المحلة 

حقق الزمالك فوزا مستحقا علي غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق احمد سيد زيزو من ركلة جزاء بعد عرقلة الجزيري داخل منطقة الجزاء .

وأضاف ، الزمالك الثاني فى الدقيقة 38 عن طريق سيف الجزيري من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

ونجح الزمالك بتسجيل الثالث فى الدقيقة 42 عن طريق اشرف بنشرقي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد الزمالك في مسابقة الدوري المصري برصيد 64 نقطة ، وتجمد غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .

الزمالك رضا عبد العال حمزة المثلوثى غزل المحلة أحمد سيد زيزو الجزيري

ترشيحاتنا

تنقل وديات أوروبا.. تردد قنوات أبوظبي الرياضية على نايل وعرب سات‎

تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12

دلال عبد العزيز قبل وفاتها: مقدرش اتأخر عن عزا.. ودلوقتي الموت بقى كتير

تفجير جديد في كابول.. طالبان تواصل استهداف طياري الجيش الأفغاني

هل الهجرة النبوية مجرد انتقال من مكان لآخر ؟ علي جمعة يرد

حطب: نستعد من الآن لأولمبياد باريس.. وسنشارك بـ 4 ألعاب جماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ