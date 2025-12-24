شعبة المصدرين: مصر البوابة الاقتصادية والسياسية لأفريقيا ومركزها اللوجستي المرتقب

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن مصر تمثل البوابة الاقتصادية والسياسية للقارة الأفريقية، مشددًا على أن اسم مصر ارتبط بأفريقيا منذ القدم، كما ارتبطت أفريقيا بمصر بحكم التاريخ والمصالح المشتركة.

وأوضح زكي أن العديد من الدول الأفريقية تعتمد على مصر في ملفات اقتصادية وسياسية متعددة، نظرًا لما تتمتع به من ثقل إقليمي وعلاقات دولية واسعة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور مصر كمركز لوجستي رئيسي للتسويق داخل القارة، سواء لتسويق المنتجات التجارية أو دعم حركة السياحة البينية.



صادرات الملح المصري ترتفع 27% خلال أول 10 أشهر من 2025 وزير الإسكان يتابع مع "الشركة الوطنية للإنشاء" ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون

وأكد أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب شبكة علاقاتها الدولية، يؤهلها لتكون منصة تسويق محورية للدول الأفريقية، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار داخل القارة. وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية لرجال الأعمال المصريين بالتواجد القوي في أفريقيا والدخول في استثمارات مؤثرة، من شأنها تعظيم التبادل التجاري المصري–الأفريقي وتعزيز الثقة والولاء الاقتصادي للدول الأفريقية تجاه مصر.

وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى وجود اتفاقيات وبروتوكولات تعاون قوية مع الدول الأفريقية، في مقدمتها اتفاقية الكوميسا مع دول شرق أفريقيا، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي بدأت العديد من الدول في تطبيقها فعليًا، بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية وتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية الأفريقية.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن «مصر هي أفريقيا، وأفريقيا هي مصر»، مشيرًا إلى أن لجوء العديد من الدول الأوروبية إلى الاستعانة بمصر للوصول إلى الأسواق الأفريقية، سواء لتسويق منتجاتها أو للشراء من دول القارة عبر الشركات المصرية، يعكس بوضوح المكانة المحورية لمصر ودورها الاستراتيجي داخل أفريقيا.