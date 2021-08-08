شاب يحاول العوم من ماليزيا إلى السعودية.. تفاصيل

ألقت السلطات القبض على شاب بعد محاولته السباحة من ماليزيا إلى مكة المكرمة وفقا لتقارير إعلامية متعددة.

وقفز الشاب البالغ من العمر 28 عامًا إلى البحر بالقرب من مرسى مدينة تانجونج وعُثر عليه لاحقًا عائمًا في الماء بعد أن تلقت الشرطة مكالمات بالإبلاغ عن الحادث.

ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" أنه اتضح أن نفس الرجل، حاول سابقًا السباحة عبر البحر إلى سيبيرانج براي بعد فشله في الحصول على الموافقة على السفر بين المناطق للقاء صديق.

أظهر التحقيق الأولي أن كلا الحادثين يتعلقان بالرجل نفسه. ونقل عن مساعد قائد الشرطة، سفيان سانتونج قوله، هذه المرة، قال الرجل إنه يريد الوصول إلى مدينة مكة المكرمة.

ونُقل الرجل إلى مستشفى بينانج لتلقي العلاج وتقييم الصحة العقلية. وهو الآن في جناح الطب النفسي في جالان بيراك لتلقي مزيد من العلاج.

وخلصت التحقيقات إلى أن المخدرات لم تكن عاملا في الحادث، ولم يتضح سبب محاولة الرجل السباحة إلى مكة.

تبعد ماليزيا مسافة 4455 ميلاً بحريًا عن المملكة العربية السعودية بالقارب.