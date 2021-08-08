بعد العطل الغامض.. أرامكو السعودية تعلن عودة العمل بشكل كامل في محطة القصيم

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن عودة الأعمال بشكل طبيعي وكامل في محطة توزيع المنتجات البترولية في القصيم، وذلك إلحاقًا بالبيان الصحفي الصادر عن الشركة السعودية أمس بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة القصيم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت عملاق صناعة النفط السعودية، أرامكو، أن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورة طبيعية.

وكانت أرامكو أعلنت عن تعطيل عمليات التشغيل بشكل مؤقت في منطقة القصيم.

وقالت أرامكو في بيان، إن هناك عطلا فنيا تسبب في وقف عمليات التشغيل مؤقتا في محطة توزيع المنتجات النفطية في منطقة القصيم وسط المملكة.

وأوضحت الشركة أن العمل جار على إصلاح العطل، مشيرة إلى أنه لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل أو توضيحات أخرى حول العطل.