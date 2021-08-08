عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دبحتله القطة.. عروس تدخل حفل زفافها على موتوسيكل|فيديو

عروس
عروس

تصدر عروسان في الهند مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو متداول، حيث ظهرت عروس تركب دراجة نارية (موتوسيكل) مثل نجم موسيقى الروك.

 

ظهرت العروس في الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف أحمر هندي مع مجوهرات الزفاف ونظارات سوداء، فيما لم تواجه العروس أية صعوبة في ركوب الدراجة.

 

وصلت العروس إلى قاعة الزفاف في (مانداب) بالهند، مستمتعة بركوب الدراجة النارية، لكن الأمر بدا خطيرًا في نفس الوقت.

 

ووفقا للنص المرفق تحت الفيديو المنشور على إنستجرام فإن اسم العروس هو دريشتي سايني، وقد أشارت إلى أنها رغبت في "ذبح القطة" لعريسها وإخافته قبل الزفاف.

 

حقق المقطع أكثر من 8 مليون مشاهدة، حيث أثنى البعض على أسلوب العروس، بينما شعر البعض الآخر بالقلق على سلامتها.

 

https://www.instagram.com/reel/CPP96FVjxoY/?utm_medium=copy_link

عروس حفل زفاف الهند فستان زفاف دراجة نارية زفاف عريس الزفاف الدراجة النارية موتوسيكل هندي العروس عروسان ملايين المشاهدات مليون مشاهدة اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق.. صور

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

نشرة المنوعات.. عروس وحيدة في حفل الزفاف وتكلفة السفر إلى الفضاء.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم واكتشاف فيروس جديد نافع للبشر

اكتشاف فيروس جديد نافع للبشر.. يحارب أمراض الجهاز الهضمي|صور

حلم السفر إلى الفضاء أصبح حقيقة.. إليك تكلفة التذاكر وموعد الانطلاق

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

ترشيحاتنا

قائد الحرس الثوري الإيراني: صواريخ حزب الله رسالة لرئيس وزراء إسرائيل

أولمبياد طوكيو.. ابتسام زايد تتعرض لحادث تصادم في أول سباق للدراجات

كم عدد من آمن بالنبي في حجة الوداع؟ علي جمعة يجيب

اليوم العالمي للقطط.. أكلات تضر قطتك وتصيبها بمشاكل خطيرة

دبحتله القطة.. عروس تدخل حفل زفافها على موتوسيكل|فيديو

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. الأولمبية تزف بشرى لأبطال مصر في طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق.. صور

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ