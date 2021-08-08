دبحتله القطة.. عروس تدخل حفل زفافها على موتوسيكل|فيديو

تصدر عروسان في الهند مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو متداول، حيث ظهرت عروس تركب دراجة نارية (موتوسيكل) مثل نجم موسيقى الروك.

ظهرت العروس في الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف أحمر هندي مع مجوهرات الزفاف ونظارات سوداء، فيما لم تواجه العروس أية صعوبة في ركوب الدراجة.

وصلت العروس إلى قاعة الزفاف في (مانداب) بالهند، مستمتعة بركوب الدراجة النارية، لكن الأمر بدا خطيرًا في نفس الوقت.

ووفقا للنص المرفق تحت الفيديو المنشور على إنستجرام فإن اسم العروس هو دريشتي سايني، وقد أشارت إلى أنها رغبت في "ذبح القطة" لعريسها وإخافته قبل الزفاف.

حقق المقطع أكثر من 8 مليون مشاهدة، حيث أثنى البعض على أسلوب العروس، بينما شعر البعض الآخر بالقلق على سلامتها.

https://www.instagram.com/reel/CPP96FVjxoY/?utm_medium=copy_link