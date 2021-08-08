5 محظورات خلال الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

كشف الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن 5 محظورات يجب على السيدة الامتناع عن القيام بها، قبل التوجه لإجراء الفحص الطبي للتأكد من سلامتها من الإصابة بسرطان العنق.



وقال العزب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن من بين المحظورات، عدم إجراء الفحص خلال فترة الدورة الشهرية، كما لا يمكن إجراء الفحص أثناء فترة الحمل، وعلى الحامل الانتظار حتى مرور ٣ أشهر بعد الولادة.



وشدد رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، على ضرورة ابتعاد السيدة عن العلاقة الزوجية قبل قيامها بالفحص بـ ٤٨ ساعة.



كما أكد الدكتور محمد العزب، أهمية عدم استخدام المطهرات المهبلية قبل عمل الفحص بـ ٤٨ ساعة.



واختتم العزب، موجها السيدات بضرورة الحرص عند القيام بعمل الفحص بأن لا تكون مصابة ببكتريا أو عدوي مهبلية.

وأطلقت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أمس السبت، الحملة المجانية لإجراء الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، برئاسة الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وحضور الدكتور محمد العقاد مدير عام العلاجي بالهيئة العامة، والدكتورة رانيا علواني المدير التنفيذي للجمعية، والدكتور عادل حسان مدير المجمع الطبي، وأعضاء الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد العزب رئيس جمعية منظار سرطان عنق الرحم، أن العلاقات الجنسية تؤثر على زيادة معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم، حتى لو كانت تتم في إطار الشرع والقانون، مشيرا إلى أن المسئول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم هو فيروس الورم البشري الحليمي "HPV"، بنسبة ٩٩٪، والذي ينتقل عن طريق اللمس ويسبب أعراض الأمراض الجلدية مثل السنطة وعين السمكة والزوائد الجلدية.



وقال الدكتور محمد العزب، إن جمعية منظار سرطان عنق الرحم، منتشرة على مستوى العالم، وإن القائمين عليها رأوا أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسية في مصر، بصحة المواطن، خاصة المرأة المصرية، وهو أدى إلى إطلاق حملات الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم بالمحافظات بالمجان بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور محمد العزب أن سرطان عنق الرحم يعتبر السرطان رقم 11 على مستوى العالم، كما يأتي ترتيبه الرابع بين أنواع السرطانات المختلفة،إصابة بين السيدات، والأول انتشارا في الجهاز التناسلي.



وأضاف: "لا توجد أعراض واضحة لسرطان عنق الرحم، وأغلب أعراضه الشائعة، هي تكرار الإفرازات المهبلية، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وشدة الآلام المصاحبة لها، بالإضافة إلى آلام أسفل الحوض، وأثناء العلاقة الزوجية".

وعن كيفية الحماية من الإصابة بسرطان العنق، قال الدكتور محمد العزب، إن ذلك يتم من خلال استخدام اختبار لرصد وجود خلايا غير طبيعية من عدمه، وإذا كان الفيروس المسبب موجودا أو غير موجود، مضيفا أنه في حالة اكتشافه مبكرا، تصل نسبة الشفاء إلى ١٠%.



وأوضح أن الفحص في حملة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، خلال الحملة المجانية، يبدأ من سن 25 إلى 65 عاما للسيدات المتزوجات، مشيرا إلى ظهور النتيجة خلال أسبوع، ويتم متابعة الحالات المرضية، وبالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومعالجتها تحت مخدر موضعي، بنسبة شفاء تصل إلى 100%.

ودعت الحملة سيدات الإسماعيلية للحضور وإجراء الكشف، خاصة أنها لا تقتصر على الكشف المبكر والوقاية والحماية من سرطان عنق الرحم بأحدث اختبار بالعالم لتحديد الخلايا غير الطبيعية، وكذلك الفيروس المسبب لهذا السرطان، بل تمتد لعلاج الحالات المصابة به.



وتستهدف الحملة، إجراء الكشف على نحو 1.1 مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل جميع محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان».

