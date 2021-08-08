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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: الاستقدام في قطاع الزراعة بالأردن مقصور على مهنة عامل

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، ينبه فيه العمالة الراغبة في السفر للعمل بالأردن وفقا لقرار وزير العمل الأردني السابق إصداره في فبراير الماضي بفتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي ، يشترط أن تكون المهنة المثبتة بجواز سفر العامل هى مهنة "عامل أو عامل زراعي" ، وذلك بعد أن تلاحظ أن العمالة القادمة  للعمل بالقطاع الزراعي بالأردن لا تراعي شروط الاستقدام المنصوص عليها في القرار بشأن المهنة . 

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن الشروط والإجراءات الواردة بالقرار، والواجب إتباعها من قبل العمالة المصرية المستقدمة في قطاع الزراعة هى: أن تكون المهنة المثبتة بجواز سفر العامل هى مهنة "عامل أو عامل زراعي" ، مع عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين على مهنة  "راعي أغنام أو عامل مزرعة خاصة"، وألا يكون العامل المستقدم يحمل أى شهادات أكاديمية أو مهنية .

ولفت الملحق العمالي إلي ضرورة توجيه العامل بالتصديق على عقد العمل، والتصديق على شهادة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه" من وزارة الخارجية المصرية ، مع العلم  أن مدة العقد (سنتين) .

كما أوضح الملحق العمالي أن القرار تضمن أنه لا يجوز للعامل غير الأردني الانتقال من العمل بالقطاع الزراعي للعمل في قطاع اقتصادي آخر ، مع السماح للعامل  بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن نفس القطاع الزراعي ، كما يسمح للعمالة غير الأردنية بالانتقال من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى إلى القطاع الزراعي ضمن المهن المسموحة.

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن لاستقدام للقطاع الزراعي بالأردن يشترط أن تكون المهنة المثبتة بجواز سفر العامل هى مهنة عامل أو عامل زراعي عدم السماح باستقدام العمال الزراعيين على مهنة راعي أغنام أو عامل مزرعة خاصة ألا يكون العامل المستقدم يحمل أى شهادات أكاديمية أو مهنية

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