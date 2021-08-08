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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك يهنىء بالعام الهجري الجديد

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.

 

وجاء نص البيان كالتالي: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة قيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

الأنبا إبراهيم أسحق الكاثوليك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي العام الهجري الجديد

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