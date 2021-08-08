بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد.

وجاء نص البيان كالتالي: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة قيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".