فتوى.. رؤساء الجامعات لا يستحقون صرف البدل وزياداته

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم استحقاق رؤساء الجامعات للبدل والزيادة التى قررت له بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012.

‎وأكدت الجمعية، أن بدل الجامعة يستحق وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المستبدل به القانونان رقما (143) لسنة 1980 و(32) لسنة 1983- لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل.

‎وأشارت إلي أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التي تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أى من هذه الوظائف بالإضافة إلي أن القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفقة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 حظرت الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة.

‎وقالت أن ذلك الوضع لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فهذا القانون الأخير لم يغير في النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، لنص مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل في نطاق مستحقيه.

‎وصدرت الفتوى رداً على طلب الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص مدى أحقية رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم الواردة بشأنهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في صرف بدل الجامعة وفقًا لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2012.