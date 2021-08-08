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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. انهيار إيمى ودنيا في جنازة دلال عبد العزيز.. ورامى رضوان وحسن الرداد يستقبلان العزاء

لقطات من جنازة الفنانة
لقطات من جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

انهيار إيمى ودنيا سمير غانم خلال جنازة دلال عبد العزيز .. فيديووصور


أدى منذ قليل العشرات، صلاة الجنازة على جثمان الفنانة دلال عبد العزيز بحضور الأهل والأقارب وعدد كبير من الفنانين داخل مسجد المشير طنطاوى.

وانهارت إيمى ودنيا سمير غانم فى البكاء تزامنا مع إقامة صلاة الجنازة.

وتوافد عدد من الفنانين صباح اليوم الأحد إلى مستشفى زايد التخصصى استعدادا لخروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز وسط اجرءات أمنية فى محيط مقر المستشفى.

 

تعرف على وصية دلال عبد العزيز لابنتيها .. فيديو

 

قالت الفنانة دلال عبد العزيز في لقاء سابق لها في برنامج معكم منى الشاذلي، إنها تحرص على حضور العزاء أكثر من الأفراح. 

وأوضحت دلال عبد العزيز، إنها تعلمت من والدتها الحرص على مواساة الآخرين في مصابهم، وهي بنفسها ترغب دائما في تقديم واجب العزاء لكل شخص تقرأ عنه.

وأشارت دلال عبد العزيز، إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم تعلما منها هذه الصفة وأوصتهما دائما بتقديم واجب العزاء إلا في حالة الانشغال أو الضرورة القصوى، وكانت تحرص على اصطحابهما أو أحدهما معها، قائلة: "هي دي الأصول".

وخلال لقائها مع منى الشاذلي، قالت دلال عبد العزيز إن الراحل سمير غانم كان يطلق عليها عزاء عبد العزيز وعلى صديقتها عزاء الجداوي لحرصهما على حضور المآتم وتقديم واجب العزاء دائما. 

"كان الموت قليل زمان" وتحدثت دلال عبد العزيز عن ذكرياتها أثناء إقامتها في الزقازيق وحرص الجميع على الحزن وغلق التلفزيون في حالة مرور الجيران بأزمات أو حالات وفاة، لكن حاليا حالات الوفاة أصبحت أكثر.

 

وفاة والد الفنان هيثم نبيل

 

أعلن الفنان هيثم نبيل، عن وفاة والده منذ قليل وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، محددا موعد ومكان صلاة الجنازة وتلقي العزاء اليوم بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وكتب هيثم نبيل على موقع فيسبوك، منشورا مقتضبا قال فيه: "أبويا حبيبي في ذمة الله.. عقب صلاة المغرب بمسجد جامعة مصر.. الحي المتميز.. ٦ أكتوبر". 

كان الفنان هيثم نبيل يستعد لطرح ألبومه الجديد بعدما أعلن في مايو الماضي انتهائه  من تسجيل نصف الألبومالذى لم يحدد إسمه حاليا ، حيث من المقرر أن يطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

 

انهيار إسعاد يونس بجنازة دلال عبد العزيز.. صور

 

وصل منذ قليل جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

ورصدت عدسة صدى البلد انهيار عدد كبير من نجوم الفن وتأثرهم برحيلها، من بينهم الفنانة إسعاد يونس.

وتوفيت دلال عبد العزيز، أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.


رامي رضوان وحسن الرداد يستقبلان عزاء دلال عبد العزيز من أمام المقابر.. فيديو وصور
 

يع، منذ قليل، جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

 

ويستقبل الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عزاء الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أمام مقابر العائلة بمدينة نصر

 

مع مرور السنوات، استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

 

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

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