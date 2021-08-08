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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوار سابق.. دلال عبد العزيز: سمير كان ليه حركات تخلي أى بنت تحبه

صدى البلد

رحلت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عن عالمنا بعد معاناة مع فيروس كورونا، الذى تسبب فى وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم قبل أشهر قليلة.

وكشفت الراحلة دلال عبد العزيز فى حوار سابق خلال مع برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "سى بى سى"، تقديم الفنانة اسعاد يونس قصة حبها لسمير غانم قائلة :" كان ليه حركات تخلى أى بنت تحبه وفضلت أحبه لمدة ٤ سنين قبل الجواز".

وتابعت:" الوسط الفنى كله كان عارف أنى بحبه، وكان بيوصلنى البيت وييجى ياخدنى، وكان بيفتحلى باب العربية، وكان بيشتريلى ديما فل".

وأضافت قائلة:" بعد ما اتجوزنا بتاع الفل بيقول لسمير قال ليه فل يا استاذ رد سمير وقاله خلاص اتجوزنا".
 

يذكر أن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد أشهر معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، وبذلك تلحق بزوجها وحبيب عمرها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يومًا من وفاته، وأعلن رامي رضوان عبر صفحاته الرسمية خبر وفاتها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكان الفنان حسن الرداد قد أعلن عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

https://youtu.be/VW94GzJXFx4

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