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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجراحة استغرقت 3ساعات.. استئصال ورم نادر من رقبة سيدة بمركز أورام طنطا

الفريق الطبي
الفريق الطبي

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا ، فى استئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية ومنتشر بالغدد الليمفاوية بالرقبة لمريضة تبلغ من العمر 43 عاماً.


ضم الفريق الطبى الدكتور محمد عبد العال، استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد حجازى ، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور وليد عبد الحكيم استشارى التخدير، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

 

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من جانبة قال الدكتور محمد عبد العال رئيس الفريق الطبى، إن المريضة كانت تعانى من تضخم كبير بمنطقة الرقبة ،وبإجراء التحاليل والأشعة تبين وجود ورم ضخم بالغدة الدرقيقة والغدد الليمفاوية بحجم 3X9 سم.

 

وأضاف أنه تم إجراء عملية جراحية استغرقت ما يقرب من 3 ساعات ، تم خلالها عمل إستئصال كامل للورم ، مع تسليك الشرايين والأوردة بالرقبة والعصب الحائر ، وبعدها تم وضع المريضة بالعناية المركزة بمركز أورام طنطا إلى أن تحسنت حالتها الصحية وخرجت .


من جانب اخر قال الدكتور إسلام صبرى، مدير مركز أورام طنطا، أن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعى للجسم لأن الورم عبارة عن تشوه فى الخلايا وينتج عنه تشوه فى الأنسجة، متابعا: فى الطبيعى نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.

مركز أورام طنطا فريق طبي استئصال ورم الغدة الدرقية مريضة

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