أحمد موسي: محمد حسان مفوه وزميل مهنة دارس للإعلام

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الشيخ محمد حسان أجاب عن كل أسئلة هيئة المحكمة خلال شهادته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش امبابة".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "الشيخ محمد حسان شرح الإخوان بالمعني الحرفي وباع الكل وفضح الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية".

وأضاف موسي:" الشيخ حسان مفوه لانه خريج إعلام وله مريدين بالملايين، مردفا: "هو زميل مهنة ولكنه إنتقل لطريق الدعوة".

وأردف:" الشيخ حسان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تبحث عن السلطة ولكنهم فشلوا في الحكم"، لافتا إلي أنه أعترف اليوم أن الإرهابي سيد قطب هو اساس أفكار الإرهابيين.

وأوضح موسي:" جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن مسالمة في أي مرحلة من تأسيسها وإرتكبت إغتيالات".

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محمد حسان: الإخوان جماعة منحرفة ..والقاضي ينصحه بالتتلمذ على يد شيخ أزهري

كان الشيخ محمد حسان ظهر اليوم بمجمع محاكم طرة، في الدائرة الخامسة إرهاب، خلال جلسة محاكمة المجموعة الإرهابية المعروفة إعلاميا بـ خلية «داعش إمبابة»، متكأ على أخيه وتظهر عليه علامات الشيخوخة وكبر السن، حتى أن القاضي أمر له بكرسي نظرا لظروفه الصحية وزجاجة مياه قبل الاستماع لشهادته في القضية.

وتم استدعاء الشيخ والداعية محمد حسان من قبل المحكمة للاستماع لشهادته في قضية «داعش إمبابة» بناء على طلب دفاع المتهمين الذين طلبوا دفاعه.

نور من عند الله

وفي شهادته أمام القاضي، استهل محمد حسان كلامه متحدثا عن معنى النور، وقال إن «النور لأهل العلم وفي أقوال رسول الله "نور من عند الله" وجاء بالقرآن "كله نور" وإذا سلكت طريق النور فتكون من السعداء في الدنيا والآخرة، ووضح بأن الكتاب المبين هو القرآن».

الإخوان في رأي محمد حسان

وعند سؤاله عن جماعة الإخوان المسلمين، قال محمد حسان، إن «أي جماعة تستحل الدماء المحرمة لـ المسلمين وتستحل دماء إخواننا وأبنائنا من أفراد الجيش والشرطة فهي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله وكانت سببا في التنازع والخلاف».

وأوضح محمد حسان أن «أفكار تنظيم القاعدة تكفيرية ويحكمون على المسلمين بالردة والحكم على جميع الحكومات الإسلامية والعربية بأنها كافرة ومرتدة كما أنهم يستحلون الدماء».

وأشار إلى أن «الجماعات التي أقامت صروحا كبيرة من المؤسسات الخيرية، لأغراض أخرى واندس إليهم أشخاص يقتلون ويستبيحون دماء الناس، يجب أن تكون هذه المراكز والمجمعات الدينية تحت بصر الجهات المختصة للدولة لأن هذا واجب الدولة وهو التصدى للفكر المتطرف، كما فسر للمحكمة معنى السلفية وهو اسم يطلق نسبة إلى السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون لرسول الله».

تحول جماعة الإخوان

وتابع أن «جماعة الإخوان في بداية دعوتها تحولت إلى البحث عن الحكم وتولت رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومع ذلك لم توفق في حكم مصر لأنها لم تستطع أن تنتقل من فكر الجماعة إلى فكر الدولة ومن سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد إلى سياسة الدولة متعددة الأطياف، وبعد حدوث الصدام بين جماعة الإخوان والدولة وجميع مؤسساتها رفعت شعار الشرعية أو الدماء، وكنت أتمنى التنازل عن الخلافة، كما أن جماعة الإخوان كونوا فرقا سميت باللجان النوعية اقتحمت مقرات الدولة وخربتها».

الفرق بين الداعية والعالم

مستكملا حديثه أوضح محمد حسان الفرق بين الداعية والعالم وقال، إن «هناك فرقا كبيرا بين العالم والداعية، فالداعية قد يكون مجتهدا في البلاغ بما يحفظه من كتاب الله انتسابا لقول الرسول «بلغوا عني ولو آية»، وكل مسلم بلا استثناء يجب أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، وأن الدعوة المتخصصة لها رجالها من العلماء الذين يخشون الله عز وجل»