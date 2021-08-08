بداية العام الهجري الجديد 1443 غدا.. والإجازة الخميس

بداية العام الهجري الجديد 1443 ، لعله عنوان الساعة وموضوعها، رحلت سنة هجرية وها نحن نقف الآن نقف على أعتاب بداية العام الهجري الجديد 1443 ، والذي قد يبحث البعض عن كيف يستقبل العام الهجري الجديد بالطاعات والعمل الصالح والعبادات ، حيث يعني لهم بداية صفحة جديدة من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيما يبحث آخرون عن موعد اجازة العام الهجري الجديد 2021 ، وأيًا كانت الأسباب فإنها جميعًا تضفي أهمية على معرفة بداية العام الهجري الجديد 1443 .

بداية العام الهجري الجديد 1443

بداية العام الهجري الجديد 1443 ، استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، هلال العام الهجري الجديد، وهلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن من شهر أغسطس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

بداية العام الهجري الجديد 1443 ، أعلنت دار الإفتاء، أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

اجازة العام الهجري الجديد 2021

اجازة العام الهجري الجديد 2021 ، رغم أن غرة محرم وبداية العام الهجري الجديد 2021 تحل يوم غد الاثنين الموافق 9 أغسطس المقبل، إلا أنه من المقرر ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر إلى يوم الخميس 12 أغسطس، لتحل إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر يوم الخميس بعد المقبل الموافق 12 أغسطس، وفقًا لما اعتادت عليه البلاد، حيث سبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا العام الماضي بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي تتصادف مع أحد الأيام في وسط الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، وعليه فإن إجازة رأس السنة الهجرية 2021 في مصر قد يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيلها إلى يوم الخميس 12 أغسطس 2021.

تهنئة العام الهجري الجديد

تهنئة العام الهجري الجديد ، ورد فيها أنه يجوز التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وعما يثار من شبهات تزعم أن المرحلة المدنية لم تكن على قدر التسامح الذي كانت عليه المرحلة المكية إنما هي ناجمةٌ عن غيابٍ عن وقائع السيرة النبوية، وجهلٍ بأحداثها، أو تعصبٍ مقيتٍ تعامَى أصحابُه عن الحقائق التاريخية التي لا يسع منصفًا إنكارُها؛ فلقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظات الأولى له في المدينة على نشر السماحة والتعاون بين ساكنيها، ويتضح هذا جليًّا في المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم حَسَنَ المعاشرةِ والتعاملِ مع أهل الكتاب؛ يعطيهم العطايا، ويهدي إليهم، ويعود مرضاهم، ويتفقد محتاجيهم، ويقوم لجنائزهم، ويحضر ولائمهم، وكان يقترض منهم؛ حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونةٌ عند يهودي في المدينة.

ولم يقتصر تسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة على أهل الكتاب، بل تعداهم إلى المشركين أيضًا، مع أنهم كثيرًا ما تآمروا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا قتله؛ حتى أخرجوه من بلده مكة المكرمة وهي أحبُّ بلاد الله إليه، ثم حاربوه بعدَ ذلك في بدرٍ وأحدٍ والخندقِ، وقتلوا آل بيته وأصحابه رضي الله عنهم، وصدُّوه عن البيت الحرام، ومع ذلك كلِّه فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم بالحسنى، ويأبى الدعاء عليهم، وقابلهم في مكة بالعفو العام ليعلم الجميع بأن التسامح مبدأ إسلامي لا يتغيير.

دعاء العام الهجري الجديد 1443 مكتوب

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

7. عام من عمري مضى و عام جديد أبتدى اللهم انها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت.

8. عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

9. اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب و بشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

10. اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر مابعدها.

11. اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

12. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

دعاء رؤية هلال العام الهجري

دعاء رؤية هلال العام الهجري أو دعاء شهر محرم وكان قد وورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم – دعاء عند رؤية الهلال، في الحديث الذي روي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

دعاء رؤية هلال العام الهجري أو دعاء شهر محرم ، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه، والثبات على الدين، وهو في الوقت نفسه يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أو صيام عاشوراء أو غير ذلك.

دعاء رؤية هلال العام الهجري أو دعاء شهر محرم فينبغي للمسلم أن يكون واعيًا ببداية الأشهر، حتى يفوز بأجر هذا الدعاء العظيم، وأجر اتباع السُّنَّة، بالإضافة إلى تحقُّق البركة والسلامة، والثبات على الإسلام والإيمان.

كيف استقبل العام الهجري الجديد

كيف استقبل العام الهجري الجديد، في بداية عام جديد، لابد علينا أن نستفتحه بذكر الله تعالى، ونعايش الذكر ونفتح صفحة جديدة مع الله، ومن ذلك ما نذكره مرارا وتكرار وسنظل على ذلك إلى ما شاء الله الكلمات العشر الطيبات: «سبحان الله ، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله ، استغفر الله ، توكلت على الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله».

كيف استقبل العام الهجري الجديد ، وهذه الأذكار تعد برنامجًا صالحًا لأن تطبقه من ذلك اليوم الجديد في الشهر الجديد في العام الجديد ، فيجب أن تعيش هذه العشر وأن تتدبر فيها وأن تعلم أن استغفارك إنما هو هجرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح يقول: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «من هاجر في سبيل الله ولو شبرًا من الأرض»، فالهجرة انتقال من حال ردي إلى حال مرضي، فإذا كانت الهجرة كذلك فهاجر وسِح في ذكر الله ، وتعلم انخلاعك من الذنب وهجرتك إلى الله سبحانه تعالى ، توكل على الله لا بالكلام ولا بالألفاظ بل بالمعيشة في التوكل على الله ومن توكل على الله كفاه ،من جعل ربه حسيبه فإنه لا ينظر إلى دنيا من حوله ولا يعتمد على أشخاص هم أحوج الناس إلى غيرهم؛ فكل الناس يحتاج إلى ربه وهم لا يملكون شيًئا من أمر أنفسهم فكيف يملكون لك نفعًا أو ضرا أو حياةً أو موتا أو رزقًا أو غير ذلك من المبتغى؟!.

كيف استقبل العام الهجري الجديد ، ينبغي عليك أن تعيش في هذا البرنامج ، ويتحول كلامك وفعلك إلى حياة تشعر بقلبك فيها حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه وما أراد أن يبلّغنا إياه؛ فإذ بينابيع الحكمة تتفجر من قلبك، وإذ بالحجب تتساقط عن عقلك وفؤادك حجابًا بعد حجاب، وإذ بك تقرأ القرآن قراءةً جديدة ، وتسمع أحاديث سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسماع جديد مختلف عن ذلك الذي تعودته من قبل أن تدرك بعض حاله صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه، عيشوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.