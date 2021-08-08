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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان| نائبة تطالب بإصدار قانون المسؤلية الطبية.. والقانون يلزم وزارة الصحة بتوفير هذه الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.. وإجراءات سهلة للحصول على وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري

مجلس النواب
مجلس النواب

في إطار اهتمامه بالشأن السياسي والبرلماني يحرص موقع "صدى البلد" على نشر عدد من الأخبار الهامة المتعلقة  بهذا الشأن.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها  خلال الساعات القليلة الماضية.

 

حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى القانون الجديد

 

برلمانية تطالب بسرعة إصدار قانون المسؤلية الطبية لهذا السبب

 

القانون يلزم وزارة الصحة بتوفير هذه الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة

 

نائب: حق «طفل أطفيح» لن يضيع.. والواقعة رسالة جديدة للحكومة بضرورة ردع «فوضى التوكتوك»


علاء عابد يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

 

ندوة حول تمكين الشباب في الحياة النيابية لطلاب جامعة أسيوط
 

بعد استعراض لائحته أمام الحكومة.. مخالفة أحكام القانون في إدارة مراكز الدم يغرمك مليوني جنيه

 

بعد شهادة محمد حسان.. برلمانى يطالب بتطبيق أقصى عقوبة على هؤلاء المشايخ

 

500 مليون جنيه حوافز للمعلمين.. خطة النواب توضح الزيادات الجديدة بالموازنة العامة

 

فرصة للتاريخ.. إجراءات سهلة للحصول على وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري

 

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