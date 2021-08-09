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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاوتشي يعلن صدمة بشأن فعالية لقاحات كورونا ضد المتحورات الجديدة

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

توقع أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الأمريكيين للأمراض المعدية، ظهور متغير لفيروس كورونا له قدرة عالية على مقاومة اللقاحات الواقية من الفيروس.

وقال فاوتشي في مقابلة مع "يو اي ايه توداي" الأمريكية إنه مقتنع بأن زيادة عدد المحصنين ضد فيروس كورونا قد تمنع من ظهور متحورات جديدة منه أكثر شراسة، وإلا فيمكن أن تواجه البشرية نشوء متغير جديد قادر على تجاوز الوقاية التي توفرها اللقاحات.

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وأضاف أنه مع تحصين الغالبية الساحقة من السكان، ولا تزال النسبة المطلوبة مجهولة، سوف يزول الفيروس، ولن يبقى لدى الولايات المتحدة سبب للقلق بهذا الشأن.

وتابع أن غياب ذلك فسيكون هناك "مستوى معين من انتشار العدوى بشكل بطيء سندخل معه في الخريف ثم تضاف إليه الإنفلونزا في الشتاء ليعود في الربيع مجددا".

وتابع: "لن يتحول الفيروس ما لم تسمح له بالتكاثر". وأضاف: "إذا سمحت للفيروس بالانتشار بحرية ولم تحاول إيقافه، فعاجلا أم آجلا هناك احتمال أن تحصل على.. متغير أسوأ.. يمكن أن يتهرب من حماية اللقاح".

 

لقاحات كورونا فيروس كورونا فاوتشي الأنفلونزا كورونا في امريكا

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