فاوتشي يحذر: أمريكا تمضي في الاتجاه الخاطئ.. وجرعات إضافية لهذه الفئة

أكد أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الصحيين في البيت الأبيض أن الفئات التي تعاني من ضعف المناعة والمعرضة للخطر، ستحتاج إلى جرعات إضافية من لقاحات كورونا.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "من تعرضوا لزراعة أعضاء، أو علاج كيميائي للسرطان ومن يعانون من أمراض المناعة الذاتية، أو الذين يخضعون لأنظمة مثبطة للمناعة، هؤلاء الأفراد على رأس المستحقين لجرعة ثالثة إضافية من لقاح كورونا".

وبشأن الدراسات التي تشير إلى تأثير اللقاحات على المناعة، قال فاوتشي إن مسؤولي الصحة الأمريكيين يراجعون البيانات لتحديد متى قد تكون هناك جرعات إضافية.

وأشار فاوتشي إلى أن الولايات المتحدة "تمضي في الاتجاه الخاطئ"، إذا استمر عدد إصابات كورونا في الارتفاع بنفس الوتيرة.

وحذر المسؤول الأمريكي قائلا "إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات الجديدة.. فمعظمهم من غير الملقحين.. ولأن لدينا 50% من سكان البلاد لم يتم تطعيمهم بالكامل، فهذه مشكلة".

وأوضح كبير المستشارين الصحيين في البيت الأبيض "في الواقع إنها جائحة بين غير المطعمين، لذا فهذه مشكلة في الغالب لغير الملقحين.. وندعو الجميع للخروج والتطعيم".

تأتي تحذيرات فاوتشي وسط تفشي متحور "دلتا" شديد العدوى في الولايات المتحدة، فيما يحذر مسؤولو الصحة من موجة جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الوفيات.