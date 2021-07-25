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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون منتقدا متظاهري كورونا: هذه ليست حرية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الوحدة الوطنية والتلقيح الشامل لمحاربة تفشي فيروس كورونا، منتقدًا أولئك الذين يؤججون التظاهرات المناهضة لقيود الوباء والتطعيم الإلزامي.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال ماكرون أثناء زيارته لمستشفى في بولينزيا الفرنسية: "ما قيمة حريتك إذا قلت لي "لا أريد أن أتلقى لقاح كورونا"، لكن غدًا ستصيب والدك أو والدتك أو أنا؟".

 

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ووجه رسالة للمحتجين قائلا: "أحرار في التعبير عن أنفسكم بطريقة هادئة ومحترمة"، لافتا إلى أن التظاهرات لن تقضي على فيروس كورونا.

 

وحسب "روسيا اليوم"، قال ماكرون: "لا يمكن أن توجد حرية بدون واجبات، الحرية ليست أن أكون غير ملزم لأحد، وحريتي تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر".

 

تظاهرات ضد التلقيح الإلزامي

وكان مئات الآلاف من المتظاهرين في فرنسا، خرجوا أمس السبت، إلى الشوارع محتجين على قيود وحملات التلقيح الإلزامية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وحاولت قوات من الشرطة صد متظاهرين على مقربة من محطة قطارات سان لازار، بعد أن تعرض اثنان من ظباط الشرطة كانا يستقلان دراجة نارية لهجوم على يد محتجين.

 

وشهدت شوارع باريس وجودا مكثفا للشرطة التي وقعت مصادمات بينها وبين متظاهرين في شارع الشانزلزيه اضطرت معها قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع مما أدى إلى تعطّل حركة المرور.

 

ودعا سياسيون من اليمين المتطرف إلى تنظيم مظاهرة غربي فرنسا، حيث حمل متظاهرون معارضون لتدابير مكافحة كورونا لافتات تقول "أوقفوا الديكتاتورية".

 

وقدّرت وزارة الداخلية الفرنسية أعداد المشاركين في مظاهرات السبت بحوالي 161 ألف متظاهر، مقارنة بنحو 114 ألفًا خرجوا في مظاهرات السبت الماضي.
 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون فيروس كورونا كورونا

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