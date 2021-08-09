بعد ظهورها مع عمرو دياب.. دينا الشربيني حديث السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، مؤشرات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها مع الهضبة عمرو دياب.

وتداول رواد السوشيال ميديا، عدة صور مجمعة للفنانة دينا الشربيني، بصحبة عمرو دياب برفقة عدد من النجوم.

وقال البعض ان الصور دعائية لأحد المناسبات، كما قال البعض ان الصور مركبة وإن الثنائي لم يجتمعا في نفس الوقت.

يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني، موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :" لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟".

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وتنسحب من أمام الكاميرات، وقالت:"انتوا فظاع".

يذكر أن أخر اعمال الفنانة دينا الشربيني، هو مسلسل “قصر النيل” والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي ٢٠٢١.