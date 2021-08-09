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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

أرقام تهمك
أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، أرقام طوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

عصام فخري مديرا لمستشفى الطوارئ بجامعة عين شمس

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خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

 

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123 
-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم   مرور أكتوبر 38355532
-رقم    الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258
126 ---- شرطة السياحة
128 ---- شرطة المرور
121 ---- طوارئ الكهرباء
129 ---- طوارئ الغاز
150 ----- الساعة الناطقة

140 ----- دليل التليفون

ارقام خدمات الطوارئ الحماية المدنية الإسعاف المرور رقم شرطة النجدة

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