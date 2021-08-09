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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 9-8-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9-8-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 9-8-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 23 و 25 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 34 -35 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 20 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 اغسطس 2021

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 9-8-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين 9-8-2021  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من   4.5-9 جنيهات
 كتكوت ساسو :  3.25 - 3.5 جنيه
 

أسعار البيض اليوم الإثنين 9-8-2021  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 43 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي 44  جنيها.

 

أسعار البط اليوم الإثنين 9-8-2021  في السوق المحلية: 
أسعار البط اليوم ترواحت بين 35 - 40  جنيهًا للكيلو.

أسعار  البط البلدي بـ 50 جنيها للكيلو.

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