الفراخ بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 9-8-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9-8-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 9-8-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 23 و 25 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 34 -35 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 20 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 9-8-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين 9-8-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4.5-9 جنيهات

كتكوت ساسو : 3.25 - 3.5 جنيه



أسعار البيض اليوم الإثنين 9-8-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 43 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي 44 جنيها.

أسعار البط اليوم الإثنين 9-8-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم ترواحت بين 35 - 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط البلدي بـ 50 جنيها للكيلو.