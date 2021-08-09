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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشدة على الله.. أحمد مجدى يشارك جمهوره بصورة له من اداخل الجيم

صدى البلد

نشر الفنان احمد مجدى صورة له من داخل الجيم ،  وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وعلق احمد مجدى قائلا “ الشدة على الله ”.


يذكر أن الفنان أحمد مجدي، قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الآنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيميا خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".

 

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريم الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

أحمد مجدى مسلسل الآنسة فرح الفنان احمد مجدي

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