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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تسيطر على 5 عواصم ولايات في أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية

وسعت حركة “طالبان” الأفغانية حتى اليوم الاثنين، نفوذها في أفغانستان لتسيطر على 5 عواصم ولايات أفغانية، بعد أن استولت على ثلاث منها في اليوم السابق، بما في ذلك مدينة قندوز.

واستولى مسلحو طالبان بعد قتال عنيف على قندوز التي كانوا يحاصرونها منذ بضعة أسابيع، ثم سيطروا على ساري بول وتالقان عاصمتي المقاطعتين الواقعتين في جنوب قندوز وشرقها.

وقال ذبيح الله حميدي، أحد سكان تالقان، عاصمة ولاية تخار، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العنف بدأ في الصباح وانتهى الأمر بطالبان بالسيطرة على المدينة "بدون كثير من القتال"، وإن المسؤولين الرسميين والقوات الأمنية فروا من المدينة.

وأكد مسؤول أمني فرار القوات الأفغانية وقادة محليين إلى منطقة قريبة، مضيفا أن "فشلت الحكومة في إرسال مساعدات لنا، وانسحبنا من المدينة".

من جهته أكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، سيطرة الحركة على تالقان، مشيرا إلى "عودة الأمن" إليها وإلى قندوز وساري بول اللتين سقطتا بايدي الحركة صباحا.

وتشكّل السيطرة على قندوز أكبر نجاح عسكري لطالبان منذ بدء الهجوم الذي شنته في مايو مع بدء انسحاب القوات الدولية الذي يجب أن ينتهي بحلول 31 أغسطس.

في نهاية يونيو، استولت طالبان على معبر شير خان بندر الحدودي في جنوب طاجيكستان، وهو محور حساس للعلاقات الاقتصادية مع آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن القوات الحكومية تحاول استعادة مناطق رئيسية في قندوز. واشارت الى ان "عناصر الكوماندوز شنوا عملية تطهير شملت بعض الأماكن، بما فيها الإذاعة الوطنية ومباني التلفزيون هناك".
 

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