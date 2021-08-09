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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد الجوية

تراجع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالأمس حدث انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيد من ثلاث إلى خمس درجات.

وأضافت "منار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة، و32 أو 33 درجة على السواحل الشمالية للبلاد، و38 درجة على شمال الصعيد، و45 درجة على جنوب الصعيد.

وتابعت أن نسب الرطوبة ستجعل الإحساس بالطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل خلال ساعات الليل، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستتراوح ما بين 38 إلى 39.

وأكدت أنه مع النصف الثاني من أغسطس سنشهد اعتدالا في الأجواء وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، متابعة أن نسبة الرطوبة ستظل كما هي وستظل مرتفعة.

درجات الحرارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية القاهرة نسب الرطوبة

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