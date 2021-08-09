محافظ أسيوط: تخفيض الحد الأدنى للقبول بـ أولى ثانوي للمرة الثانية

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لدراسة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 للمرة الثانية.

إضافة إلى وضع حلول جذرية لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وامكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة وزيادة كثافات فصول رياض الأطفال ببعض المدارس التي تشهد اقبالًا كبيرًا وفتح قاعات وفصول جديدة ببعض المدارس الحكومية بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من انشاء مدارس تجريبية جديدة تستوعب الطلاب واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة.

جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.



واستعرض المحافظ خلال اللقاء أعمال تجهيز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة تمهيدًا لتشغيلها العام الدراسي الجديد وفقًا للتنسيق الذى تم بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى وهيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.



وأشار المحافظ إلى إنه تم التأكيد على قيام التعليم الفني بتجهيز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالأثاث والتجهيزات اللازمة تمهيدًا لقيام لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشغيلها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب.



وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات مشيدا بجهود ودور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا للعام المالي 2020/2021 لافتًا إلى إنه يجرى انشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا .

إضافة الى انشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي وجار أعمال التنفيذ للمنشآت على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي 2021 / 2022 لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك بناءً على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية مديري التعليم العام والتجريبي والخاص وهيئة الأبنية التعليمية لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الخاصة والتجريبية والرسمية والمتميزة" وفقاً للقوانين واللوائح تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الى ان محافظ أسيوط قد سبق واعتمد تنسيق الشهادة الاعدادية على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 بمجموع 240 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك بناءاً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني لافتا الى انه جارٍ دراسة تخفيض الحد الادنى للقبول بالصف الاول الثانوى للمرة الثانية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .