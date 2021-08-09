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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء معاهد في السنغال لنشر منهجنا الوسطي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم “الاثنين”، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة إيلي سي بيي، قبل مغادرته القاهرة بعد انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في مصر وذهابه إلى مهمة دبلوماسية جديدة.

 

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر أبوابه دائمًا مفتوحة لطلاب السنغال الذين يمثلون بلادهم خير تمثيل، ولدينا نحو 350 وافدًا من السنغال بالأزهر، و41 مبعوثًا أزهريًّا في السنغال، مؤكدا أن الأزهر مستعد دائمًا لزيادة عدد المنح الدراسية في الكليات العلمية والعملية في مختلف التخصصات بما يخدم دولة السنغال ويلبي احتياجات شعبها من المتخصصين، ونكثف جهودنا لينتعش الأزهر في أفريقيا.

 

من جانبه، تقدم سفير السنغال بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على ما يقدمه من جهود في سبيل الدعوة الإسلامية ونشر سماحة الإسلام، وخدمة طلاب العلم من السنغال وكل الطلاب الوافدين، مؤكدًا حرص السنغال رئاسة وحكومة وشعبًا على الاستفادة من خبرات وجهود الأزهر، وأن هذه المؤسسة العريقة تحتل مكانًا خاصًّا ومكانة عالية لدى أبناء الشعب السنغالي.

 

وناقش شيخ الأزهر وسفير السنغال إنشاء معاهد أزهرية بالسنغال واستعداد الأزهر لإمداد هذه المعاهد بالمعلمين والمبعوثين بما يحقق الأمن والاستقرار الفكري في السنغال ويؤثر بدوره على مختلف المجالات، ونشر المنهج الأزهري الوسطي.

 

وأكد سفير السنغال أن هذه الجهود ستجعل المجتمع السنغالي محصنًا من أي أفكار متطرفة، وكذلك الاهتمام بتخريج كوادر متميزة علميًّا وعمليًّا.

شيخ الأزهر الإمام الاكبر سفير السنغال الدكتور أحمد الطيب الطلاب الوافدين بالأزهر

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