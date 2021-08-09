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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية يفاجئ العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي لمتابعة الخدمات المقدمة للمنتفعين

صدى البلد

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الجاري.

 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن الدكتور أحمد السبكي استهل زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ بالمجمع ومتابعة كفاءة وسرعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتواجد طواقم الأطباء والتمريض والطوارئ، حيث أثنى على الخدمة الطبية المقدمة بالطوارئ ونظام العمل وتواجد مقدمي الخدمة الطبية.

 

وأضافت أنه استكمل الزيارة بتفقد باقي أقسام المجمع، ومنها العيادات الخارجية والأقسام الداخلية للمرضى وغرف العمليات والرعايات المركزة والحضانات وغرف تسجيل ملفات المرضى، كما استطلع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة إليهم، والتي جاءت معظمها إيجابية ومشيدة بتوافر كافة الخدمات الطبية داخل المجمع، وضمه لأمهر الكوادر الطبية والإدارية بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.      

 

وتابعت أن رئيس هيئة الرعاية الصحية أثنى على الخدمات الطبية المقدمة بالمجمع، ووجه الشكر للأطقم الطبية والإدارية على الجهد المبذول والعمل بإخلاص نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، كما شدد على الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات والاستمرار في تطويرها بهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفعين عن الخدمة، ولفت إلى أنه سيتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بسبل العلاج عبر الوسائط الذكية واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة تسهيلًا على المنتفعين.

 

واستكملت الهيئة ، أن الدكتور أحمد السبكي وجه أيضًا بضرورة استمرار العمل الجاد نحو توفير كل الخدمات الصحية وحسن استقبال المرضى وذويهم وتذليل كافة العقبات أمام حصول المرضى على الخدمة الطبية بكل سهولة ويسر وبجودة عالمية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ولكافة المتعاملين.

 

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يضم 9 مبانِ تخصصية، ويتوافر به أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى من أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة، ومنها علاج أمراض "الباطنة، الأطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، سمعيات وتخاطب، روماتيزم القلب، طب الجنين".

 

وأنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع، 423 سرير، 63 رعايات مركزة، 14 غرف عمليات، 32 حضانة مبتسرين، 6 معامل، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

 

ويضم المجمع، مركز إعادة التأهيل، والذي يشمل 50 سرير لعلاج المرضى، بالإضافة إلى 18 عيادة خارجية، وتتضمن خدماته "العلاج الطبيعي، العلاج المائي، تقويم العظام والأطراف الصناعية، الأجهزة التعويضية، إعادة تأهيل الأطفال، اللوكمات والتقييم العصبي والتقييم الحركي، العلاج التنفسي، التحكم في الألم".

 

كما يضم، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، والذي يشمل 108 ماكينة غسيل كلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، 8 أسِرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية .

وزير الصحة العيادات الخارجية السبكي محافظة الاسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي

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