المغرب..رئيس الحكومة يرفض لقاء وزير خارجية إسرائيل خلال وجوده بالمملكة

أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عدم إدراج لقاء بينه ووزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، في برنامج زيارة الأخير للمغرب هذا الأسبوع، مجددا تأكيد موقفه الرافض للانتهاكات الإسرائيلية.

العثماني، وصف في حوار صحفي، قرار استعادة العلاقات مع إسرائيل بـ"القرار المؤلم"، قائلا: "هذا قرار مؤلم وصعب، ولكن المصلحة الوطنية أعلى بكثير"، لكنه اعتبر ان اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء نقلة غير مسبوقة، وتقلب الصراع رأسا على عقب، وتجعل له أفقا استراتيجيا جديدا.

ومن المقرر أن يزور يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلية، المملكة المغربية، خلال الأيام المقبلة وذلك بعد قطيعة في العلاقات بين الجانبين استمرت 20 عامًا.

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل الناطق بالعربية، عن الخارجية الإسرائيلية قولها، إن الزيارة ستتم خلال أيام 11 – 12 أغسطس المقبل، وسيفتتح مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية رسميًا في الرباط.

وبحسب الموقع، فإن لابيد سيكون أول وزير خارجية إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، وذلك بعد زيارة أخرى مماثلة هي الأولى من نوعها ووصفت بـ “التاريخية” جرت أواخر يونيو/ حزيران الماضي، لدولة الإمارات لافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية في دبي.

ووفقًا للموقع، فإن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة بدوره سيزور إسرائيل بدعوة من لابيد، وذلك لافتتاح مقر البعثة الدبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

ويأتي الإعلان بعد أيام من بدء تسيير أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، بعد سبعة أشهر من قيام الجانبين بتطبيع العلاقات بينهما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ضمن موجة من اتفاقيات التطبيع بالمنطقة مع عدد من الدول العربية وإسرائيل.

ولم تكن لإسرائيل والرباط سابقًا علاقات كاملة، واكتفى الجانبين بوجود مكتبين دبلوماسيين بدلا من السفارات، وحافظتا على علاقات رسمية وثيقة حتى علقتها المغرب مع اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن العلاقات مع المملكة الواقعة في شمال إفريقيا “ستتحول إلى علاقات دبلوماسية كاملة”.