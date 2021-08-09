فتاة تفقد 55 كيلو من وزنها على يد محمد رحيم.. تفاصيل

استضاف برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، للحديث عن مشكلات السمنة.

وفى بداية الحلقة ظهرت فتاة تدعى آية، صاحب الـ 25 عامًا، والتى أكدت أنها فقدت 55 كيلو من وزنها فى 7 أشهر، وأنها كانت تعانى من مشكلات فى التنفس وآلام فى العظام.

وقال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، إن هناك بعض السيدات والمواطنين يعانون سمنة فى مناطق معينة فى الجسم، ولذلك يكون لهذه الحالة طريقة مميزة، وهى الحصول على وجبات بديلة تحتوى على سعرات حرارية منخفضة.

وعلق الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، على قصة أية وقال إن آية كانت فى سن الـ 25 عامًا ولديها طفل يبلغ من العمر 10 أشهر، ووزنها يتعدي الـ 125 كيلو، وتعانى من مشكلات فى العظام.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، أن خفض الوزن للسيدات أمر مهم للغاية، مؤكد أن السيدة عندما تفقد كيلو تكون رشاقتها أفضل.

وفي سياق أخر، قال الدكتور محمد رحيم ، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة ، إن علاجات السمنة تطورت على مدار 70 عاما مضت ، وحتى وصلت لاستخدام النانو تكنولوجي ، في جراحات السمنة .

وأضاف الدكتور محمد رحيم ، خلال لقائة ببرنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن النانو تكنولوجي يساعد على تصغير حجم المواد الفاعلة التي حقن بالجسم ، ومن أهمها مادة الخرشوف والتي تساعد على إذابة الدهون .

هضم الدهون

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن الجهاز اللمفاوي هو مصرف كل السوائل في الجسم، مضيفا أن "المرارة" لها دور هام في هضم الدهون.



وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن شوربة الخرشوف مهمة جدا يعمل على اذابة للدهون في مناطق معينة في الجسم، لافتا إلى أن هناك مادة مستخرجة من فول الصويا تعمل على أيضا على إذابة الدهون.



وأكمل أخصائي التغذية العلاجية، أن العلم تطور ووصل إلى زيادة نسبة المواد الفعالة في السنتيمتر الواحد من الأدوية، مستدركا أن نبات الخرشوف يستخدم في عملية إذابة الدهون.

