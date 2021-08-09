لمنع التدخل الجراحي.. استشاري تغذية يوجه رسائل هامة للمواطنين

قال الدكتور محمد رحيم استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، إن هناك برنامج يتم وضعه لكل شخص على حسب وزنه، موضحًا أن هناك أشخاص يعانون من وزن زائد فى البطن وهؤلاء يحتاجون لـ جلسات من البداية.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، خلال حواره ببرنامج ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه لا ينتظر لـ حدوث مصيبة وبعد ذلك يتدخل، مؤكدًا أن التدخل للتخسيس يمنع من إجراء عمليات.

وكشف استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، أن الدور الأساسي له هو مساعدة الشخص على إنقاص الوزن لكن بشكل صحي دون التأثير عليه وعلى مظهره الخارجي.

طبيعة الأكل بتفرق كثيرا مع جميع الحالات لإنقاذ الوزن بطريقة صحية.

وتابع رحيم: "الدايت يتم بناءً على تفاصيل حياتك وبما يناسب حالة الشخص الصحية لأن إذا تعارض نظام الدايت مع أسلوب حياة الشخص لا يستطيع أن ينتظم عليه".



وأوضح استشارى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، أن مجموعة الهوديا المتكاملة أقوى مجموعة لعلاج السمنة وإنقاص الوزن لأنه متكاملة لافتًا إلى أن هذه المجموعة تحتوى على صبار الهوديا الطبيعي.

وأضاف رحيم أن صبار الهوديا يعمل على سد الشهية ويوجه الحرق ناحية الدهون.

وأردف أنه عند تناول الصبار فى بداية اليوم يقوم بفقدان الشهية بالإضافة إلى خلاصة القهوة الخضراء والكرميوم حيث أنه يقوم بتوازن مستوى السكر فى الدم والجارسينيا التى تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

ولفت إلى أن هذا الكورس من الدايت سيعالج جميع المشكلات التى من الممكن أن يواجها الشخص أثناء البداية فى نظام الدايت الخاص به.

وأكد أن "الميزوتشوك" هو تكنيك متبع منذ الخمسينات، لإذابة الدهون من خلال حقن مادة معينة مثل بعض المواد المستخرجة من الفول الصويا، موضحا أن معظم مكوناته متعلقة بالجلد.