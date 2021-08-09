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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يحيى حفلاً فى الساحل الشمالى خلال أغسطس

محمد منير
محمد منير

قرر المطرب محمد منير إحياء حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى وذلك بعد غياب عن الغناء فى بورتو مارينا 4 سنوات. 

ولم يتم تحديد موعدا للحفل الذى يقدمه محمد منير سوى انه سيكون فى النصف الثانى من اغسطس الحالى. 

وحققت الأغنية الجديدة التي طرحها مؤخرا الكينج محمد منير بعنوان "​اللي باقي من صحابي​" ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة خلال يومين منذ عرضها على قناته الخاصة، لتحتل المركز الثالث على "يوتيوب" مصر، وهي من كلمات ​أحمد حسن راؤول​، ألحان ​أحمد زعيم​ وتوزيع ​وسام عبدالمنعم ، وهي خامس أغنيات ألبومه "​باب الجمال​" .

وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور لأنها تتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وهو ما تعود عليه الجمهور من الكينج بالإضافة إلى عودة منير لطرح اغاني جديدة من ألبومه بعد توقف خلال شهر رمضان قدم خلاله اغاني مميزة لمسلسل الاختيار 2 واعلان لأحد المستشفيات الكبرى، ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة القادمة مجموعة جديدة من اغاني الالبوم لجمهوره بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الأضحي.

وعلي الجانب الاخر يقوم حاليا الكينج بالتحضير لمجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة، حيث أكد انه يجهز بشكل مكثف مع فريق عمله لحفلة كبيرة تجمع كل محبيه من كل جمهوره في الفترة المقبلة، مؤكدا انه يتمني زوال جائحة كورونا من اجل عودة الحياة بعدما تغيرت رأسا علي عقب، ولكنه اكد انه سيقابل جمهوره خلال موسم الصيف وسيقدم خلال تلك الحفلات الاغاني التي يحبها جمهوره بالاضافة الي الاغاني التي طرحها من  ألبومه الجديد "باب الجمال" والذي حقق نجاحا كبيرا علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لتصبح اغانيه تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية الباقى من أصحابى 

طرح الكينج محمد منير أحدث أغانيه بعنوان الباقى من أصحابى على موقع  "يوتيوب" ،والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

كان الكينج محمد منير، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «اللي باقي من صحابي»، مؤكدًا طرحها قريبًا، وشوق جمهوره لها.

تمكن منير، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته الجديدة “اللى باقى من صحابي”.

وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة مما جعلها تحتل المركز الـ 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة فى مصر.

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الشاعر أحمد حسن راؤول

وكان  الشاعر أحمد حسن راؤول  كشف من قبل ،عن  أحدث أغانيه والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير .

ونشر راؤول عبر صفحته على موقع التبادل الاجتماعي " فيس بوك " صورة للكينج منير وكتب عليها "بسم الله .. المفاجأة"، وتابع :" قريبا الكينج محمد منير .. أغنية " اللي باقي من صحابي ".

وانتهى الكينج محمد منير من تسجيل أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "اللى باقى من صحابى" منذ ايام قليلة، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.   

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