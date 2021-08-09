لمدة 4 أيام.. انطلاق حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انطلاق حملة «حقك تنظمي»، لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بالقضية السكانية، وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد "القاضي"، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمثل هذه الحملات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن طبقاً للإمكانات المتاحة.

من جانبه، قال خالد عبدالرؤوف، رئيس المركز، إنه تم اليوم الاثنين تنظيم ندوة صحية بالتعاون مع إدارة الصحة بمطاي ومسئولي الجمعيات الأهلية للتعريف بحملة من "حقك تنظمي".

وأضاف الدكتور محمود عمر، مدير الادارة الصحة بمطاي، أن الحملة ستستمر من 15 إلى 19 أغسطس الجاري في مختلف قرى المركز والتي تهدف إلى التوعية بأهمية القضية السكانية.

ونوهت الدكتورة إيمان عبدالظاهر، مديرة تنظيم الأسرة بمطاي، بأنه تم البدء في تنظيم حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي"، وسيتم توفير الوسائل الصحية للمرأة بالمجان بمستشفى الصحة الانجابية والمركز الطبي ورعايته الامومه والطفوله حيث يتم تقديم وسائل تنظيم الاسره بالمجان.

وأضافت رانيا ابراهيم مدير إدارة المرأة بالمجلس، أنه سيتم تنظيم ندوات توعويه للمراه لحثها على الاستجابة للحملة.