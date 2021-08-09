عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا هو اللي بيحاسب الناس

نجيب ساويرس عن تكفله بمصاريف فتاة الفستان: أنا حر في مالي

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على إعلانه التكفل بمصاريف دراسة فتاة الفستان حبيبة طارق، إن قراره بالتكفل بمصاريف  فتاة الفستان في أي جامعة خاصة لا علاقة له  بموقف رئيس الجامعة أو  الجامعة منها .

 

وأضاف نجيب ساويرس  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،  :" مع بداية تعرض الفتاة للتنمر وجدت فتاة ترتدي ملابس محتشمة وهي تمتلك حرية شخصية في ارتداء الحجاب من عدمه ".

 

وتابع نجيب ساويرس :"  كل واحد عامل نفسه رقيب على الحريات وربنا هو اللي بيحاسب الناس ومفيش حد هيحاسب إنسان زيه ".

 

وأكمل نجيب ساويرس :"  ما أعلنته ده تصرف شخصي نابع من موقف إنساني وأنا حر في مالي "، مضيفا:"  هذه الفتاة تعرض لحملة ظالمة وأنا بحب اقف مع الضعيف".

 

فتاة الفستان 

ونشرت  حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان، بثا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" تحدث فيه عن معاناتها في جامعة طنطا وتهديدها بالرسوب في مادتين، إثر حادثتها المشهورة بارتداء فستان داخل الحرم الجامعي.

 

وقالت  حبيبة : "أنا سقطت في الكلية، ومكنتش ناوية  اكمل فيها ، وهسحب ورقي وأقدمه في جامعة خاصة بالإسكندرية، ولو متقبلتش في مصر هقدم في جامعة بره مصر".

 

وتابعت: "كل إشاعة طلعت من حد على كرامتى وسمعتي هيتجاب، أنا معايا كل الاسكرين شوت و مش هسيب حقي و حق اهلي و تعبي النفسي .


واستكملت: "عمري ما أذيت حد، أنا بروح الكلية أمتحن وأمشي، وهما طلعولني غشاشة، عشان البنطلون اللي مش لابساه ،موضحة : انا اشتغلت في مجالات كتير و عمري ما عملت مشاكل مع حد.

وأكدت: “في واحدة عندي على الفيس بوك، من أول يوم المشكلة بتاخد صوري على الفيس وتحطوها في جروبات وعليها كلام مش كويس عني، وكلام زي زفت عني، وآخر حاجة وصلتني منها، إني هشيل مادتين، بالفعل أنا شيلت مادتين و كل حاجة بتقولهالي بتحصل بالفعل”.

وأشارت إلى أن عميد الكلية وقف بجانبها في أول الحادثة، إلا أنه تقدم بشكوى ضدها لإثارتها الشغب.

وقالت: "أنا أسحب ورقي وأحضر الباسبور واطلع على أمريكا أو لندن أنا أهلي هناك اصلا، وكل قرايبي بيقولولي تعالي كندا وأمريكا ادرسي عندنا، أنا أصلًا مينفعش أكمل معاكم، لأنه اتقالي لو كملتي في الكلية دي مش هسيسبوكي في حالك ولا هتعدي في النتيجة".

نجيب ساويرس فتاة الفستان الفستان ساويرس اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر: لا صحة لوجود سيطرة روسية على مطار الغردقة

شهب البرشاويات.. البحوث الفلكية: ظاهرة فريدة ترى بالعين المجردة الخميس المقبل

مسؤول عسكري ليبى: لا يمكن التفاوض مع متطرفين تحركهم جماعة الإخوان الإرهابية

طبيبة بريطانية تكشف عن أطعمة غير متوقعة لرفع المناعة

لو مطلقة إعرفى حقك.. 5 آلاف جنيه غرامة من الزوج المتهرب

إيجابي كورونا.. طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة "بدر بانون"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

فيديو

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ