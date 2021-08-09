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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق حفني وحامد والجزيري

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على هامش مران الفريق مساء اليوم الإثنين.

 

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من أيمن حفني، وطارق حامد، وسيف الدين الجزيري.


وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الإثنين.

 

وشهدت الجلسة حديثا خاصا من المدير الفني مع لاعبي الفريق، عن طريقة اللعب أمام الاتحاد السكندري، حيث حرص على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية والتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة على هامش المران المقام على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم الإثنين.

 

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري

نادي الزمالك طارق حامد سيف الدين الجزيري الفرنسي باتريس كارتيرون مران الزمالك

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