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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الوداد يكشف موقف أوناجم.. ويفجر مفاجأة عن مفاوضات الزمالك مع السعيدي

أوناجم
أوناجم

كشف سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن موقف فريقه من التعاقد مع محمد أوناجم بصفة نهائية من الزمالك.

ولعب أوناجم الموسم المنقضي معارًا من الزمالك للوداد، وقادهم للتتويج بالدوري المغربي.

وقال الناصيري في تصريحات لصحيفة" المنتخب" المغربية:"أوناجم قدم لنا كل ما يملك، لكنه للأسف لن يستمر معنا، كارتيرون كان مصرًا على عودته ولم يمنحنا فرصة التفاوض وقد سررنا بما أضافه هذا اللاعب لنا خلال موسم التتويج".

وفجر الناصيري مفاجأة عن تفاوض الزمالك مع أحد لاعبي الوداد، وهو قائد الفريق صلاح الدين السعيدي، حيث قال:"السعيدي خيره سابق على الوداد، كان بإمكانه أكثر من مرة أن يغادر الفريق مجانًا، آخرها للزمالك، لكنه رفض ومنح النادي حق التعاقد معه كي نستفيد منه لـ 7 سنوات دون مشاكل، نتمنى بقائه."

ولعب أوناجم مع الوداد 32 مباراة في الموسم الماضي، مسجلًا 4 أهداف إضافة لصناعته 15 هدفًا

الزمالك كارتيرون الدوري المغربي محمد أوناجم الوداد الوداد البيضاوي

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