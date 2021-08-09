الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة يتسهار.

وقالت القناة 20 العبرية إن "فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وتم إطلاق النار صوبها".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب فتاة، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من موقع الحادث في جنوب نابلس، حيث تم إطلاق النار على الفتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

فيديو| من محيط دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس حيث أطلق الاحتلال النار صوب فتاة واعتقلها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. pic.twitter.com/kVNVMO7AE2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 9, 2021

وقال مصدر أمني للوكالة إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب فتاة خلال تواجدها قرب الدوار المؤدي إلى طريق نابلس قلقيلية في بلدة حوارة، دون أن يتسنى معرفة حالتها الصحية.