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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية.. فيديو

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة يتسهار.

وقالت القناة 20 العبرية  إن "فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وتم إطلاق النار صوبها".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار  صوب فتاة، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من موقع الحادث في جنوب نابلس، حيث تم إطلاق النار على الفتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقال مصدر أمني للوكالة إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب فتاة خلال تواجدها قرب الدوار المؤدي إلى طريق نابلس قلقيلية في بلدة حوارة، دون أن يتسنى معرفة حالتها الصحية.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل فتاة فلسطينية نابلس الاحتلال فلسطين

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