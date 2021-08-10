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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|ساويرس عن تكفله بمصاريف فتاة الفستان: أنا حر في مالي.. الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

محافظ البحر الأحمر: فنادق الغردقة مكتملة.. ولاتوجد أماكن حتى نهاية سبتمبر |فيديو

قال اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن فنادق الغردقة كاملة العدد، مؤكدا أنه لا يوجد أماكن لحجوزات جديدة  الأن وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

نجيب ساويرس عن تكفله بمصاريف فتاة الفستان: أنا حر في مالي

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على إعلانه التكفل بمصاريف دراسة فتاة الفستان حبيبة طارق، إن قراره بالتكفل بمصاريف  فتاة الفستان في أي جامعة خاصة لا علاقة له  بموقف رئيس الجامعة أو  الجامعة منها .


العناني: السياحة البيئية في مصر هي المستقبل ..فيديو

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة البيئية في مصر هي سياحة المستقبل، والدولة تهتم بتنميتها بصورة كبيرة.


والدة بطل أولمبياد طوكيو: طلبت من ابني البحث عن عمل بعدما رفض ممارسة الرياضة
قالت منى عبد الهادي والدة اللاعب أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الفضية في رياضة الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، إن الأم تعتبر صانعة البطل الرياضي.


طارق فهمي: تحرك الجزائر في ملف سد النهضة سيدعم بموقف أوروبي أمريكي..فيديو
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الجزائر دولة مهمة في الإقليم وتمارس دورا كبيرا حاليًا في الاتحاد الإفريقي بعد غياب سنوات، موضحًا أن هناك تحركات كبيرة لعزل إسرائيل بعد أن دخلت كمراقب في الاتحاد الأفريقي


جامعة طنطا ترد على فتاة الفستان: لم نقم بالتشهير وننتظر قرار النيابة
علق الدكتور وليد العشرى المتحدث باسم جامعة طنطا، على واقعة فتاة الفستان، إن  موقف الجامعة داعم لـ الطالبة حبيبة طارق ، مضيفا:"  الجامعة بادرت بتحويل الواقعة فور حدوثها للنيابة العامة وهذا القرار لاقى استحسان الرأي العام بما يؤكد حرص جامعة طنطا على الوصول للحقائق ورد الحق للمظلوم ومعاقبة المخطئ أيا من كان ".

إطلاق اسم فريال أشرف على دفعة تخرج كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية
قال  عادل اليماني المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية، تعليقا على فوز فريال أشرف  بالميدالية الذهبية  الذهبية في اولمبياد طوكيو، إن فريال أشرف طالبة بكلية الصيدلة داخل الجامعة البريطانية وفي السنة النهائية.

وزير الثقافة الأسبق: لو كنت مكان القاضي لأمرت بحبس الشيخ محمد حسان..فيديو
قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، أن الأخطر من حاملي السلاح هم من يبثون السموم في آذان الشباب، مؤكدا أن من حاول قتل نجيب مفحوظ ومن حاولوا تدمير مؤسسات الدولة كان نتاج للأفكار الداعية للقتل.

بشرى للمواطنين.. الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

قال الدكتور  محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن التغيرات المناخية ليست وليدة سنة أو اثنين ، مؤكدا أن استخدام الطاقة النظيفة يساعد على تغير المناخ إلى الأفضل ولكن إذا قمنا بأستخدام الطاقة النظيفة الآن فإن المناخ أمامه علي الأقل 30 عاما حتي يتغير إلى الأفضل .


أيمن حمزة:36 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الاستراتيجية المتبعة لرفع كفاءة الكهرباء.

 

وزير السياحة محافظ البحر الأحمر خالد العنانى نجيب ساويرس توك شو سد النهضة البحر الأحمر محمد حسان جامعة طنطا

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