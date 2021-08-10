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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير اليوم.. أهالي طمبدي ودهروط بمغاغة: حياة كريمة أكملت منظومة الخدمات وأسعدتنا بالمشروعات

مركز شباب ضمن مشروعات
مركز شباب ضمن مشروعات حياة كريمة بالمنيا

تشهد قريتا دهروط وطمبدى بمركز مغاغة شمال المنيا العديد من المشروعات القومية والخدمية العملاقة التي حولت القريتين  إلى قرى متكاملة الخدمات بعد إدراجهما بمبادرة "حياة كريمة".

حيث حظيت القريتان بالعديد من المشروعات التي كانت حلم لأبنائها كالصرف الصحي وإنشاء مجمع مصالح وإنشاء فصول دراسية إضافية وتوصيل الغاز الطبيعي والاتصالات ومركز للشباب ومقاعد ومظلات لمركز خدمات البريد والتى يجرى فيها عدد من المشروعات، حيث يجرى انشاء مدرسة دهروط والتى تم إنجاز العمل بها ويجرى العمل فيها بشكل مستمر .

فيما تشهد قرية طمبدى إنشاء مجمع خدمات ومحطة صرف صحي، ومدرسة طمبدى الإعدادية، فيما يتم إنشاء محطة الرفع الرئيسية ومجمع خدمات بقرية آبا التابعة للمركز

وعبر الأهالي  عن سعادتهم الكبيرة بحجم المشروعات وسرعة الإنجاز وإتقان العمل، موضحين أن مشروعات "حياة كريمة" كانت حلم بالنسبة لهم وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحقق احلامهم .

يقول محمود عبد الرحمن أحد العاملين بمحطة الصرف الصحى بالقرية: "نعمل ما يزيد عن 12 ساعة يوميا داخل المشروع من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد وأن عملنا هو عمل آبار من أجل محطة الصرف التي يتم تنفيذها بالقرية، وأضاف أننا نحصل على ساعة واحدة للراحة من أجل تناول الطعام ثم بعدها نواصل العمل".

وأضاف أسامة عبد الله  أحد أهالى القرية، أن مبادرة حياة كريمة مبادرة جميلة أعادت الحياة لنا فى القرية، خاصة مشروع الصرف الصحى والذى كنا نعانى منه لسنوات طويلة لكن مع المبادرة جعلت الحلم واقع ونحن الآن نرى العمل أمام أعيننا  وان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول أحلامنا إلى واقع فهذه المشروعات كنا نطالب بها منذ عشرات السنين لكي نعيش حياة كريمة وجاء الرئيس ونفذها وحقق أحلامنا.


وقال سعد مختار أحد الأهالي أن حياة كريمة غيرت حياتنا فى القرية فقد تم تطوير الوحدة الصحية إلى جانب مجمع المصالح ومجمع الخدمات الزراعية ومركز الشباب وتوصيل الغاز الطبيعي وعدد من الخدمات الأخرى التى يجرى فيه العمل بشكل سريع، بالإضافة إلى محطة الصرف الصحى و التى نرى العمال يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز العمل  بها في الزمن المحدد.

وقال منتصر فتحي  عامل إنه تم الانتهاء من الصبة الخرسانية بمشروع مجمع الخدمات وكذلك أعمال الحدادة الخاصة بالأعمدة”.

وأضاف قائلا: اوشكنا على الانتهاء من عمل الحديد ونسابق الزمن من أجل الانتهاء والتسليم فى الموعد وقبل المواعيد المحددة سوف ننتهى من عملنا، وقال هناك تعليمات بمواصلة

ومن جانبه تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال ، وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يجري تنفيذ 406 مشاريع في 16 قطاع بقري مركز ملوي .

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والذى أطلقه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى  " أبو قرقاص ، ملوى ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الجاري انشاءه بالقرية ، والذي سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون ( المركز التكنولوجي / التضامن الاجتماعي / البريد / التموين / السجل المدني / الشهر العقاري / المجلس الشعبي  المحلي )  ، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات.

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المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية الغاز الطبيعى حياة كريمة محطة صرف صحي مبادرة الانتهاء مجمع الخدمات

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