أحمد كريمة: تصوير المتوفى في الجنازات لا يجوز إطلاقا

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الله- سبحانه وتعالى- كَرَّم الإنسان، مضيفا: "وفي جميع الشرائع سواء في الإسلام أو اليهودية أو المسيحية، تعارف الناس على أن جسد الإنسان مكرم، وله خصوصية".

وأضاف أحمد كريمة، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"،: "لا يجوز إطلاقا تصوير المتوفى أو النعش قبل الدفن، أو الكشف عن المتوفى".

وتابع أحمد كريمة:" جسد الإنسان مكرم لا يجوز الاعتداء على حرماته وعلى خصوصياته بعد الوفاة".

وأكمل أحمد كريمة:" القبر مثوى للإنسان وبه خصوصيات لا يجوز اقتحامها ومن يعتدي على تلك الخصوصية؛ يجب أن ينزل به أقصى العقوبات ".



