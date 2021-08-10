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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: تصوير المتوفى في الجنازات لا يجوز إطلاقا

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الله- سبحانه وتعالى- كَرَّم الإنسان،   مضيفا: "وفي جميع الشرائع  سواء في الإسلام أو اليهودية أو المسيحية، تعارف الناس على أن جسد الإنسان مكرم، وله خصوصية".

 

وأضاف أحمد كريمة، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"،: "لا يجوز إطلاقا تصوير المتوفى أو النعش قبل الدفن، أو الكشف عن المتوفى".

 

وتابع أحمد كريمة:" جسد الإنسان مكرم لا يجوز الاعتداء على حرماته وعلى خصوصياته بعد الوفاة".

 

وأكمل أحمد كريمة:" القبر مثوى للإنسان وبه خصوصيات لا يجوز اقتحامها ومن يعتدي على تلك الخصوصية؛ يجب أن ينزل به أقصى العقوبات ".


 

أحمد كريمة المتوفي تصوير الموت اخبار التوك شو

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