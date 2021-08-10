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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم موظفين بالوزارات.. إيقاف 207 أشخاص في السعودية بسبب الفساد

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية، بينهم موظفين من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهما.

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وقالت "نزاهة"، في بيان لها: "بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 878 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

 

وأشارت إلى أنه تم "إيقاف 207 مواطنين ومقيمين منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام)".

 

وأضافت أن "الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير"، مشيرة إلى" أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

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