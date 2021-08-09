بشرط التحصين.. السعودية تفتح تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12- 18 سنة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تمكين الفئات العمرية من الحصول على تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 - 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين"، تزامنا مع انطلاق موسم العمرة ابتداء من اليوم.

وأصدرت الوزارة أكثر من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية، لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط إن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح أن الوزارة السعودية عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان.

ودعا المسؤول السعودي إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقَي "توكلنا واعتمرنا".