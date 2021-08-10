عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب تطورات حالته الصحية .. وائل الإبراشي يتصدر تريند جوجل

وائل الابراشي
وائل الابراشي

تصدر  الإعلامي  وائل الإبراشي، مؤشرات البحث على موقع جوجل ترندمحرك ،بأكثر من 5 آلاف عملية بحث.

 

 وبدأ الالاف من جمهور الإعلامي الكبير  وائل الإبراشي في البحث عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك  بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامي 
كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" مساء الأحد، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

وأضاف: "حالة وائل الإبراشي تتحسن، ونتمنى أن تكون الحالة أفضل في الأيام المقبلة".

وتابع  تاج الدين إلى أن التليفات في الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط، غير أنه أوضح أن الظاهرة مرصودة حاليا نظرا لوجود جائحة كورونا.

وأفاد مستشار الرئيس بأن إصابة بعض الحالات بتليف رئوي متوقف على قوة مناعة الرئتين أو مناعة الجسم بشكل عام، وتأثير الفيروس عليهما، لافتا إلى أن بعض الحالات تصاب بتليف مناعي نتيجة استخدم بعض العقاقير أو تربية الطيور.
آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي

جديرا بالذكر كان "الإبراشي" قد ظهر، في حلقة يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر ، وهو يسعل عدة مرات، وأعلن الإبراشي اعتذاره عن عدم تقديم حلقة "التاسعة"، يوم الخميس، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وائل الإبراشى تطورات الحالة الصحية وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تطورات حالته الصحية برنامج مساء dmc الاعلامي وائل الابراشى

موضوعات متعلقة

«حالة اكتئاب» لـ رامي صبري وشقيقة الراحل تتجاوز مليون مشاهدة

شريف دسوقي يظهر في أول أعماله الفنية بعد بتر ساقه.. فيديو

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

نيللي كريم تؤجل عقد قرانها 3 أيام

خاص | نجل عمرو دياب وراء صورة الهضبة ودينا الشربيني الأخيرة.. تفاصيل

أيمن بهجت قمر: الرياضة المصرية بخير والمنتخب الأوليمبي افتقد محمد صلاح

عرفت غلاوتي عند الناس.. أول تعليق من صلاح عبد الله بعد خروجه من المستشفي | خاص

خاص.. تعرف على موعد عقد قران نيللي كريم على هشام عاشور

ترشيحاتنا

استمرار التدهور.. ارتفاع قياسي جديد لإصابات كورونا بالصين

برج الأسد .. لو من مواليد 10 أغسطس اعرف نصيحة الأبراج لك

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

الموت له حرمة.. نقابة المهن التمثيلية تقدم مقترحا لتغطية الجنازات

إجراء عاجل من التعليم بعد زيادة إصابات الأنيميا والسمنة بين طلاب المدارس

وفاة نجم تيك توك شهير بشكل مفاجئ.. وأسرته تتلقى التبرعات من المتابعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ