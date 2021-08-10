تشغيل 8 مخابز بلدية بالغاز الطبيعي في بيلا في كفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تشغيل 4 مخابز بلدية بالغاز الطبيعي وجارٍ توصيل الغاز لـ4 آخرين اليوم، الثلاثاء من إجمالي 16 مخبزًا بدلا من السولار، وفقا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ولفت رئيس مدينة بيلا، إلى أنه تم الانتهاء اليوم الإثنين من توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 مخابز منهم 3 بقرية الجرايدة ومخبز واحد بالمدينة، وجارٍ توصيل الغاز لـ4 آخرين غدا الثلاثاء، على أن يتم استكمال المنظومة لعدد 8 مخابز في المناطق التي يصلها الغاز الطبيعي تباعًا.

وأوضح «ساطور» أن الوحدة المحلية تقوم بتذليل أي معوقات لشركة الغاز الطبيعي، خاصة أعمال الحفر وإعادة الشيء لأصله لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن الغاز الطبيعي يعد طفرة هائلة في مجال عمل المخابز البلدية، ويؤدي إلي تقليل التكلفة وتحسين جودة انتاج رغيف الخبز المدعم، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يُعد أحد أهم الطاقات النظيفة وغير الملوثة للبيئة.