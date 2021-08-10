عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

رامي صبري
رامي صبري

أحيا كلا من  النجم رامي صبري  والفنان احمد سعد واحده من اقوي حفلات الصيف داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة بحضور عددٍ جماهيري كامل العدد. 

وقدم رامي باقة من أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور مثل أغنية أه يا حبيبي، بتهزر، تعالي ، وعد مني ، الراجل ، وتفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني في جو مليء بالبهجة والسعادة .

جدير بالذكر آخر أعمال المطرب رامي صبري أغنية "حالة اكتئاب" وقدمه مع شقيقه كريم صبري بعد وفاته وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا. 

txt

أصالة تعلن تفاصيل حفلها مع رامي صبري في جدة

txt

رامى صبرى يعلن موعد حفله فى السعودية

من جهة أخرى، أعلن الفنان رامى صبرى عن إحياء حفلا غنائيا فى السعودية يوم 19 أغسطس الحالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وقال رامى صبري : “جدة الخميس 19/8 وحشتوني.. حفلات صيف جدة” ولقى عديد من التعليقات الإيجابية على مشاركته في حفلات السعودية كنوع من التحفيز له. 

 

أغنية مع شقيقه الراحل 

وطرح الفنان رامي صبري، اغنية هو وشقيقه الراحل بعنوان حالة اكتئاب، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

تفاصيل الأغنية

يذكر أن تواصل موقع “صدى البلد” مع الموزع محمد عاطف الحلو، لمعرفة كواليس أغنية “حالة إكتئاب” والتي طرحها الفنان رامي صبري بمشاركة شقيقة الراحل كريم صبري.

قال محمد عاطف الحلو، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الأغنية كانت في البوم كريم .. وكان رامي في المخطط إن رامي يغنيها معاه من قبل الوفاه .. بس مكنتش الخطة انها اول حاجة تنزل .. كريم كان عايز ينزل الاغاني لما الالبوم يخلص وكان فاضل اغنيتين ودي كانت الاغنية الاخيرة قبل وفاته”.

وتابع : “غنا كريم كان بقاله حوالي 3 سنين .. والأغنية كان فيها كلام  نسائي بس غيرناه بعد الوفاة ورامي سجل الكلام الجديد، و قرر نخلص الأغنية دي الاول وننزلها .. وانا لسة عندي شغل مع كريم الله يرحمه في الألبوم".

 

كلمات أغنية حالة اكتئاب

تقول كلمات أغنية “حالة اكتئاب”: “مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا إنك مهما تعمل على نفسي بقبل .. حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل .. أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل .. أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل .. معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة .. في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب”.

أغنية “حالة اكتئاب” كلمات عبير الرزاز، والحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ومكس وماستر هاني محروس وتريات امير محروس، وجيتارات أحمد حسين، وتشيللو يحيى مهدي، ناي أحمد خيري، وArt direction مصطفى حسين.

IMG_20210810_035520
IMG_20210810_035520
IMG_20210810_035430
IMG_20210810_035430
IMG_20210810_035504
IMG_20210810_035504
IMG_20210810_035444
IMG_20210810_035444
IMG_20210810_035353
IMG_20210810_035353
IMG_20210810_035415
IMG_20210810_035415
IMG_20210810_035314
IMG_20210810_035314
IMG_20210810_035330
IMG_20210810_035330
IMG-20210810-WA0060
IMG-20210810-WA0060
IMG_20210810_035258
IMG_20210810_035258
IMG-20210810-WA0058
IMG-20210810-WA0058
IMG-20210810-WA0061
IMG-20210810-WA0061
IMG-20210810-WA0056
IMG-20210810-WA0056
IMG-20210810-WA0059
IMG-20210810-WA0059
IMG-20210810-WA0054
IMG-20210810-WA0054
IMG-20210810-WA0057
IMG-20210810-WA0057
IMG-20210810-WA0050
IMG-20210810-WA0050
IMG-20210810-WA0055
IMG-20210810-WA0055
IMG-20210810-WA0045
IMG-20210810-WA0045
IMG-20210810-WA0049
IMG-20210810-WA0049
IMG-20210810-WA0044
IMG-20210810-WA0044
IMG-20210810-WA0046
IMG-20210810-WA0046
IMG-20210810-WA0043
IMG-20210810-WA0043
IMG-20210810-WA0042
IMG-20210810-WA0042
IMG-20210810-WA0041
IMG-20210810-WA0041
IMG-20210810-WA0040
IMG-20210810-WA0040
IMG-20210810-WA0038
IMG-20210810-WA0038
IMG-20210810-WA0037
IMG-20210810-WA0037
IMG-20210810-WA0036
IMG-20210810-WA0036
IMG-20210810-WA0039
IMG-20210810-WA0039
IMG-20210810-WA0035
IMG-20210810-WA0035
IMG-20210810-WA0034
IMG-20210810-WA0034
IMG-20210810-WA0033
IMG-20210810-WA0033
IMG-20210810-WA0032
IMG-20210810-WA0032
IMG-20210810-WA0031
IMG-20210810-WA0031
IMG-20210810-WA0030
IMG-20210810-WA0030
IMG-20210810-WA0029
IMG-20210810-WA0029
IMG-20210810-WA0028
IMG-20210810-WA0028
IMG-20210810-WA0027
IMG-20210810-WA0027
IMG-20210810-WA0026
IMG-20210810-WA0026
IMG-20210810-WA0024
IMG-20210810-WA0024
IMG-20210810-WA0023
IMG-20210810-WA0023
IMG-20210810-WA0022
IMG-20210810-WA0022
IMG-20210810-WA0025
IMG-20210810-WA0025
IMG-20210810-WA0021
IMG-20210810-WA0021
IMG-20210810-WA0020
IMG-20210810-WA0020
IMG-20210810-WA0015
IMG-20210810-WA0015
IMG-20210810-WA0019
IMG-20210810-WA0019
IMG-20210810-WA0014
IMG-20210810-WA0014
IMG-20210810-WA0013
IMG-20210810-WA0013
IMG-20210810-WA0011
IMG-20210810-WA0011
IMG-20210810-WA0010
IMG-20210810-WA0010
IMG-20210810-WA0005
IMG-20210810-WA0005
IMG-20210810-WA0012
IMG-20210810-WA0012
IMG-20210810-WA0002
IMG-20210810-WA0002
IMG-20210810-WA0006
IMG-20210810-WA0006
IMG-20210810-WA0003
IMG-20210810-WA0003
رامى صبري رامي صبري أحمد سعد سعد الفنان حالة إكتئاب أغنية

موضوعات متعلقة

بقيت يتيمة.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

ويزو تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم تماسيح النيل

أول تعليق لـ بلقيس فتحي بعد انتهاء أزمة منعها من الغناء في مصر

صور جديدة من حفل زفاف ياسمين الخطيب| شاهد

بعد شائعات القبض عليه.. تعرف على مكان إيمان البحر درويش

بعد نجاح الاختيار 2.. هانى سرحان يستعد لفيلم اللي مايتسموش

خالد سليم يتوجه للاسكندرية استعدادا لحفله بالأوبرا.. 12 أغسطس

The Talented.. وليد منصور يستكشف المواهب الغنائية في الوطن العربي

ترشيحاتنا

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

شديد العدوى.. "الصحة العالمية" تعلن وفاة رجل في إفريقيا بسبب فيروس جديد

فضل الصدقة في شهر المحرم.. احرص عليها لهذه الأسباب

بعد توقف قلبه في الملعب..كريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

بقيت يتيمة.. أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

ليس له علاقة بالسرعة| خبير معلوماتي يكشف استخدامات الملصق الإلكتروني.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ