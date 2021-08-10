كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أحيا كلا من النجم رامي صبري والفنان احمد سعد واحده من اقوي حفلات الصيف داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة بحضور عددٍ جماهيري كامل العدد.
وقدم رامي باقة من أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور مثل أغنية أه يا حبيبي، بتهزر، تعالي ، وعد مني ، الراجل ، وتفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني في جو مليء بالبهجة والسعادة .
جدير بالذكر آخر أعمال المطرب رامي صبري أغنية "حالة اكتئاب" وقدمه مع شقيقه كريم صبري بعد وفاته وحققت نجاحا كبيرا على اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا.
من جهة أخرى، أعلن الفنان رامى صبرى عن إحياء حفلا غنائيا فى السعودية يوم 19 أغسطس الحالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال رامى صبري : “جدة الخميس 19/8 وحشتوني.. حفلات صيف جدة” ولقى عديد من التعليقات الإيجابية على مشاركته في حفلات السعودية كنوع من التحفيز له.
أغنية مع شقيقه الراحل
وطرح الفنان رامي صبري، اغنية هو وشقيقه الراحل بعنوان حالة اكتئاب، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
تفاصيل الأغنية
يذكر أن تواصل موقع “صدى البلد” مع الموزع محمد عاطف الحلو، لمعرفة كواليس أغنية “حالة إكتئاب” والتي طرحها الفنان رامي صبري بمشاركة شقيقة الراحل كريم صبري.
قال محمد عاطف الحلو، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الأغنية كانت في البوم كريم .. وكان رامي في المخطط إن رامي يغنيها معاه من قبل الوفاه .. بس مكنتش الخطة انها اول حاجة تنزل .. كريم كان عايز ينزل الاغاني لما الالبوم يخلص وكان فاضل اغنيتين ودي كانت الاغنية الاخيرة قبل وفاته”.
وتابع : “غنا كريم كان بقاله حوالي 3 سنين .. والأغنية كان فيها كلام نسائي بس غيرناه بعد الوفاة ورامي سجل الكلام الجديد، و قرر نخلص الأغنية دي الاول وننزلها .. وانا لسة عندي شغل مع كريم الله يرحمه في الألبوم".
كلمات أغنية حالة اكتئاب
تقول كلمات أغنية “حالة اكتئاب”: “مبقتش بزعل المشكلة مابقتش فيك دي فيا إنك مهما تعمل على نفسي بقبل .. حتى السكوت أو الاعتذار بقى عندي أسهل .. أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل .. أحسن كتير من ناس يقولوا في حبي بفشل .. معرفش مالي أكيد بجد أنا عندي حالة اكتئاب مش لاقي حاجة .. في حياتي حلوة بعد ما انا عشت في عذاب”.
أغنية “حالة اكتئاب” كلمات عبير الرزاز، والحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ومكس وماستر هاني محروس وتريات امير محروس، وجيتارات أحمد حسين، وتشيللو يحيى مهدي، ناي أحمد خيري، وArt direction مصطفى حسين.