دوناروما: ميسي الأقوى عالميًا.. ومتحمس لانضمامه إلى باريس سان جيرمان

أشاد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك تعليقًا على الأنباء التي تشير إلى اقتراب البرغوث الأرجنتيني من الانتقال للنادي الباريسي.



وقال دوناروما، في تصريحات أوردتها صحيفة "سكاي سبورتس": "إنه الأقوى في العالم، أنا متحمس وسأكون سعيدًا إذا وصل ميسي إلى باريس سان جيرمان".



وعبَّر دوناروما -المنتقل حديثًا إلى باريس سان جيرمان قادمًا من صفوف ميلان الإيطالي- عن سعادته بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق.



وأعلن نادي برشلونة يوم الخميس الماضي رحيل ميسي بشكل رسمي عن الفريق، بسبب مشاكل في تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.