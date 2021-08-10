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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الـ شيش طاووق للرجيم وقدرته على حرق السعرات الحرارية

شيش طاووق
شيش طاووق

 شيش طاووق هو طبق دجاج نشأ في لبنان ولكنه متوفر الآن في مناطق أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الرغم من أن الدجاج عبارة عن لحم قليل الدهن ، إلا أن شيش طاووق يحتوي على نسبة عالية من الدهون نسبيًا لأنه يحتوي على مكونات مثل زيت الزيتون واللبن. يقدم الطبق مجموعة من النكهات المتنوعة بفضل التوابل مثل القرفة والبهارات والثوم والبقدونس.

فوائد شيش طاووق للرجيم

شيش طاووق

 يساعد على حرق السعرات الحرارية 
شيش طاووق طبق منخفض السعرات الحرارية نسبيًا ، حيث يحتوي 100 جرام من هذا الطعام على 127 سعرة حرارية فقط. يشتمل هذا المقدار على حوالي 6 في المائة من 2000 سعرة حرارية مقترحة كمدخول يومي مناسب للبالغين العاديين. إذا كنت ترغب في حرق السعرات الحرارية في 100 جرام من شيش طاووق ، يمكنك القيام بذلك من خلال 14 دقيقة من التمارين الرياضية عالية التأثير أو 13 دقيقة من لعب كرة السلة. تفترض هذه الحسابات وزن 160 رطلاً ؛ سيحرق الأشخاص الأثقل وزنًا السعرات الحرارية بمعدل أسرع.

بروتين
كما هو الحال مع أطباق الدجاج الأخرى ، فإن شيش طاووق غني بالبروتين، كل 100 جرام من الطعام توفر 14 جرام من البروتين يوفر تناول البروتين لجسمك الأحماض الأمينية المكونات الهيكلية للأنسجة مثل العضلات يقترح معهد الطب أن البروتين يجب أن يشكل ما بين 10 و 35 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية.

 منخفض السعرات الحرارية
في حين أن الشيش طاووق منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية ، فهو غني بالدهون تحتوي كل حصة 100 جرام على 7 جرامات من الدهون في حين أن الدهون كثيفة السعرات الحرارية ، إلا أنها ضرورية للصحة المناسبة ويمكن أن تساعد في توفير الطاقة للنشاط.

الكربوهيدرات
شيش طاووق طبق منخفض الكربوهيدرات ، حيث أن الوجبة التي تزن 100 جرام تحتوي على 2 جرام من هذه المغذيات. وبالتالي ، قد يكون هذا الطبق طبقًا مناسبًا لاتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الأساسي لجسمك ، لذلك قد ترغب في تناول شيش طاووق مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز أو المعكرونة أو البطاطس.

أسرع طريقة لعمل شيش طاووق مع الشيف يسري

شيش طاووق

قدم الشيف يسري، طريقة عمل شيش طاووق السريع خلال برنامج "تتبيلة"، والمذاع على فضائية "صدى البلد".

مقادير شيش طاووق السرية :

ا كيلو أوراك دجاج

ثمرة بصل

4 فصوص ثوم

2 ثمرة طماطم

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زعتر

1 ملعقة كبيرة بهارات

طريقة عمل شيش طاووق

- بعيدا عن النار ضعى الليمون والبصل والثوم البودرة والبابريكا والملح والفلفل الاسود والشطة والصلصة وقلبي جيدا .
- ضعي مكعبات الدجاج في هذه الخلطة وقلبي جيدا ثم ادخليه الثلاجة عدة ساعات.
-قطعى البصل والفلفل مربعات ثم ضعيهم فى اعواد الـ شيش طاووق مع الدجاج.
-شوحى الـ شيش طاووق في زيت ثم رصيه في صينية وادخليه الفرن وتتم متابعته حتى اتمام النضج.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .

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